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ООН увеличила помощь Ливану и призвала прекратить бомбардировки
ООН увеличила помощь Ливану и призвала прекратить бомбардировки - РИА Новости, 23.09.2024
ООН увеличила помощь Ливану и призвала прекратить бомбардировки
Управление верховного комиссара ООН (УВКБ) усиливает свою помощь Ливану и призывает прекратить бомбардировки, не указывая на Израиль, заявило УВКБ в соцсети X. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T23:25
2024-09-23T23:25
2024-09-23T23:30
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управление верховного комиссара оон по делам беженцев
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 23 сен - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН (УВКБ) усиливает свою помощь Ливану и призывает прекратить бомбардировки, не указывая на Израиль, заявило УВКБ в соцсети X."Разрушительные взрывы в Ливане уносят жизни ни в чем не повинных людей и вынуждают тысячи людей спасаться бегством. Это должно прекратиться", - сказано в публикации. Израиль там не упоминается.Добавляется, что организация усилила свою помощь Ливану, особенно в области медицинского обслуживания и финансовой помощи беженцам.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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в мире, оон, ливан, хезболла, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, бейрут
В мире, ООН, Ливан, Хезболла, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Бейрут
ООН увеличила помощь Ливану и призвала прекратить бомбардировки
УВКБ ООН увеличила помощь Ливану и призвала прекратить бомбардировки