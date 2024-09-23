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Посольство России находится в контакте с согражданами в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024
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22:56 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/livan-1974325150.html
Посольство России находится в контакте с согражданами в Ливане
Посольство России находится в контакте с согражданами в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024
Посольство России находится в контакте с согражданами в Ливане
Граждане России, которые продолжают находиться в зонах эскалации конфликта на юге Ливана и районе Бекаа, находятся в постоянном контакте с российским... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:56
2024-09-23T22:56
в мире
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ливан
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александр рудаков (посол россии в ливане )
хезболла
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Граждане России, которые продолжают находиться в зонах эскалации конфликта на юге Ливана и районе Бекаа, находятся в постоянном контакте с российским диппредставительством, заявил РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков. "Многие наши сограждане встревожены резкой эскалацией в южных районах страны и в долине Бекаа. Поддерживаем с ними постоянную связь, в том числе через работающие здесь организации соотечественников", - сказал Рудаков. Глава дипмиссии добавил, что сообщения от российских граждан продолжают поступать на фоне роста эскалации конфликта с Израилем. Посол напомнил о необходимости информирования консульского отдела по горячей линии в случае чрезвычайной ситуации с участием соотечественников. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/livan-1974323301.html
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в мире, россия, ливан, бекаа, александр рудаков (посол россии в ливане ), хезболла
В мире, Россия, Ливан, Бекаа, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Хезболла
Посольство России находится в контакте с согражданами в Ливане

Посольство России заявило, что находится в контакте с согражданами в Ливане

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Граждане России, которые продолжают находиться в зонах эскалации конфликта на юге Ливана и районе Бекаа, находятся в постоянном контакте с российским диппредставительством, заявил РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков.
«
"Многие наши сограждане встревожены резкой эскалацией в южных районах страны и в долине Бекаа. Поддерживаем с ними постоянную связь, в том числе через работающие здесь организации соотечественников", - сказал Рудаков.
Глава дипмиссии добавил, что сообщения от российских граждан продолжают поступать на фоне роста эскалации конфликта с Израилем. Посол напомнил о необходимости информирования консульского отдела по горячей линии в случае чрезвычайной ситуации с участием соотечественников.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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Вчера, 22:34
 
В миреРоссияЛиванБекааАлександр Рудаков (посол России в Ливане )Хезболла
 
 
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