https://ria.ru/20240923/livan-1974325150.html

Посольство России находится в контакте с согражданами в Ливане

Посольство России находится в контакте с согражданами в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024

Посольство России находится в контакте с согражданами в Ливане

Граждане России, которые продолжают находиться в зонах эскалации конфликта на юге Ливана и районе Бекаа, находятся в постоянном контакте с российским... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:56

2024-09-23T22:56

2024-09-23T22:56

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ливан

бекаа

александр рудаков (посол россии в ливане )

хезболла

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Граждане России, которые продолжают находиться в зонах эскалации конфликта на юге Ливана и районе Бекаа, находятся в постоянном контакте с российским диппредставительством, заявил РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков. "Многие наши сограждане встревожены резкой эскалацией в южных районах страны и в долине Бекаа. Поддерживаем с ними постоянную связь, в том числе через работающие здесь организации соотечественников", - сказал Рудаков. Глава дипмиссии добавил, что сообщения от российских граждан продолжают поступать на фоне роста эскалации конфликта с Израилем. Посол напомнил о необходимости информирования консульского отдела по горячей линии в случае чрезвычайной ситуации с участием соотечественников. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240923/livan-1974323301.html

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в мире, россия, ливан, бекаа, александр рудаков (посол россии в ливане ), хезболла