https://ria.ru/20240923/livan-1974295780.html

В ООН выразили обеспокоенность безопасностью мирных жителей в Ливана

В ООН выразили обеспокоенность безопасностью мирных жителей в Ливана - РИА Новости, 23.09.2024

В ООН выразили обеспокоенность безопасностью мирных жителей в Ливана

Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) заявили, что обеспокоены за безопасность мирных жителей на юге Ливана на фоне массированных израильских обстрелов и... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:38

2024-09-23T18:38

2024-09-23T18:38

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 23 сен - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) заявили, что обеспокоены за безопасность мирных жителей на юге Ливана на фоне массированных израильских обстрелов и продолжают усилия по снижению напряженности. Ранее центр экстренных ситуаций минздрава Ливана сообщил, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 274 человек. "UNIFIL выражает серьезную обеспокоенность за безопасность мирных жителей на юге Ливана на фоне самой интенсивной израильской бомбардировки с прошлого октября", - говорится в заявлении миротворческих сил ООН. В заявлении отмечается, что продолжаются усилия по снижению напряженности и прекращению обстрелов. "Любая дальнейшая эскалация этой опасной ситуации может иметь далеко идущие и разрушительные последствия не только для тех, кто живет по обе стороны "голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем – ред.), но и для более широкой части региона", - сообщается в заявлении. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году