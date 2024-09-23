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В ООН выразили обеспокоенность безопасностью мирных жителей в Ливана - РИА Новости, 23.09.2024
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18:38 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/livan-1974295780.html
В ООН выразили обеспокоенность безопасностью мирных жителей в Ливана
В ООН выразили обеспокоенность безопасностью мирных жителей в Ливана - РИА Новости, 23.09.2024
В ООН выразили обеспокоенность безопасностью мирных жителей в Ливана
Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) заявили, что обеспокоены за безопасность мирных жителей на юге Ливана на фоне массированных израильских обстрелов и... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:38
2024-09-23T18:38
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 23 сен - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) заявили, что обеспокоены за безопасность мирных жителей на юге Ливана на фоне массированных израильских обстрелов и продолжают усилия по снижению напряженности. Ранее центр экстренных ситуаций минздрава Ливана сообщил, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 274 человек. "UNIFIL выражает серьезную обеспокоенность за безопасность мирных жителей на юге Ливана на фоне самой интенсивной израильской бомбардировки с прошлого октября", - говорится в заявлении миротворческих сил ООН. В заявлении отмечается, что продолжаются усилия по снижению напряженности и прекращению обстрелов. "Любая дальнейшая эскалация этой опасной ситуации может иметь далеко идущие и разрушительные последствия не только для тех, кто живет по обе стороны "голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем – ред.), но и для более широкой части региона", - сообщается в заявлении. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН выразили обеспокоенность безопасностью мирных жителей в Ливана

UNIFIL выражают серьезную обеспокоенность за мирных жителей на юге Ливана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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КАИР, 23 сен - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) заявили, что обеспокоены за безопасность мирных жителей на юге Ливана на фоне массированных израильских обстрелов и продолжают усилия по снижению напряженности.
Ранее центр экстренных ситуаций минздрава Ливана сообщил, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 274 человек.
"UNIFIL выражает серьезную обеспокоенность за безопасность мирных жителей на юге Ливана на фоне самой интенсивной израильской бомбардировки с прошлого октября", - говорится в заявлении миротворческих сил ООН.
В заявлении отмечается, что продолжаются усилия по снижению напряженности и прекращению обстрелов.
"Любая дальнейшая эскалация этой опасной ситуации может иметь далеко идущие и разрушительные последствия не только для тех, кто живет по обе стороны "голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем – ред.), но и для более широкой части региона", - сообщается в заявлении.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Правительство Ливана призвало ООН остановить израильскую агрессию
Вчера, 13:05
 
В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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