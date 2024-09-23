https://ria.ru/20240923/livan-1974295336.html

Минздрав Ливана сообщил о пяти тысячах пострадавших за неделю

Минздрав Ливана сообщил о пяти тысячах пострадавших за неделю - РИА Новости, 23.09.2024

Минздрав Ливана сообщил о пяти тысячах пострадавших за неделю

Около пяти тысяч человек пострадали в Ливане менее чем за неделю из-за израильских атак, заявил и.о. министра здравоохранения страны Фирас Абъяд. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:32

2024-09-23T18:32

2024-09-23T18:32

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детонация сотен пейджеров в ливане

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КАИР, 23 сен - РИА Новости. Около пяти тысяч человек пострадали в Ливане менее чем за неделю из-за израильских атак, заявил и.о. министра здравоохранения страны Фирас Абъяд.Ранее центр экстренных ситуаций минздрава Ливана сообщил, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 274 человек."Около пяти тысяч человек пострадали менее чем за неделю", - сказал Абъяд в ходе пресс-конференции, которую транслировали ливанские телеканалы.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города

https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html

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в мире, бейрут, израиль, хезболла, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане