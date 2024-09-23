Минздрав Ливана сообщил о пяти тысячах пострадавших за неделю
Минздрав Ливана: около пяти тысяч человек пострадали из-за израильских атак
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
КАИР, 23 сен - РИА Новости. Около пяти тысяч человек пострадали в Ливане менее чем за неделю из-за израильских атак, заявил и.о. министра здравоохранения страны Фирас Абъяд.
Ранее центр экстренных ситуаций минздрава Ливана сообщил, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 274 человек.
"Около пяти тысяч человек пострадали менее чем за неделю", - сказал Абъяд в ходе пресс-конференции, которую транслировали ливанские телеканалы.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города