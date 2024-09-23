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Минздрав Ливана сообщил о пяти тысячах пострадавших за неделю - РИА Новости, 23.09.2024
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18:32 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/livan-1974295336.html
Минздрав Ливана сообщил о пяти тысячах пострадавших за неделю
Минздрав Ливана сообщил о пяти тысячах пострадавших за неделю - РИА Новости, 23.09.2024
Минздрав Ливана сообщил о пяти тысячах пострадавших за неделю
Около пяти тысяч человек пострадали в Ливане менее чем за неделю из-за израильских атак, заявил и.о. министра здравоохранения страны Фирас Абъяд. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:32
2024-09-23T18:32
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хезболла
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детонация сотен пейджеров в ливане
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КАИР, 23 сен - РИА Новости. Около пяти тысяч человек пострадали в Ливане менее чем за неделю из-за израильских атак, заявил и.о. министра здравоохранения страны Фирас Абъяд.Ранее центр экстренных ситуаций минздрава Ливана сообщил, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 274 человек."Около пяти тысяч человек пострадали менее чем за неделю", - сказал Абъяд в ходе пресс-конференции, которую транслировали ливанские телеканалы.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города
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в мире, бейрут, израиль, хезболла, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Минздрав Ливана сообщил о пяти тысячах пострадавших за неделю

Минздрав Ливана: около пяти тысяч человек пострадали из-за израильских атак

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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КАИР, 23 сен - РИА Новости. Около пяти тысяч человек пострадали в Ливане менее чем за неделю из-за израильских атак, заявил и.о. министра здравоохранения страны Фирас Абъяд.
Ранее центр экстренных ситуаций минздрава Ливана сообщил, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 274 человек.
"Около пяти тысяч человек пострадали менее чем за неделю", - сказал Абъяд в ходе пресс-конференции, которую транслировали ливанские телеканалы.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города
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В миреБейрутИзраильХезболлаЛиванДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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