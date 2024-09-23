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Израиль объявил о расширении зоны ударов по "Хезболле" по всему Ливану - РИА Новости, 23.09.2024
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17:32 23.09.2024 (обновлено: 18:12 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/livan-1974286097.html
Израиль объявил о расширении зоны ударов по "Хезболле" по всему Ливану
Израиль объявил о расширении зоны ударов по "Хезболле" по всему Ливану - РИА Новости, 23.09.2024
Израиль объявил о расширении зоны ударов по "Хезболле" по всему Ливану
Израильская армия расширяет зону ударов по целям шиитского движения "Хезболла" на всей территории Ливана, заявил министр обороны еврейского государства Йоав... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:32
2024-09-23T18:12
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
детонация сотен пейджеров в ливане
ближний восток
хасан насралла
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильская армия расширяет зону ударов по целям шиитского движения "Хезболла" на всей территории Ливана, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант в соцсети Х."Вместе с премьер-министром, начальником Генштаба армии и командующим ВВС, находясь в штабе оперативного командования ВВС, мы расширяем удары по целям "Хезболла" по всему Ливану, включая высший командный состав и склады с ракетами", — написал он.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах города.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
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израиль
ливан
ближний восток
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане, ближний восток, хасан насралла, тель-авив
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Ближний Восток, Хасан Насралла, Тель-Авив
Израиль объявил о расширении зоны ударов по "Хезболле" по всему Ливану

Глава МО Израиля Галант: ЦАХАЛ расширяет зону ударов по "Хезболле" в Ливане

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильская армия расширяет зону ударов по целям шиитского движения "Хезболла" на всей территории Ливана, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант в соцсети Х.
"Вместе с премьер-министром, начальником Генштаба армии и командующим ВВС, находясь в штабе оперативного командования ВВС, мы расширяем удары по целям "Хезболла" по всему Ливану, включая высший командный состав и склады с ракетами", — написал он.
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22 сентября, 08:00

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.
Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах города.
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДетонация сотен пейджеров в ЛиванеБлижний ВостокХасан НасраллаТель-Авив
 
 
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