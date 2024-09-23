Израиль объявил о расширении зоны ударов по "Хезболле" по всему Ливану
Глава МО Израиля Галант: ЦАХАЛ расширяет зону ударов по "Хезболле" в Ливане
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильская армия расширяет зону ударов по целям шиитского движения "Хезболла" на всей территории Ливана, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант в соцсети Х.
"Вместе с премьер-министром, начальником Генштаба армии и командующим ВВС, находясь в штабе оперативного командования ВВС, мы расширяем удары по целям "Хезболла" по всему Ливану, включая высший командный состав и склады с ракетами", — написал он.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.
Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах города.