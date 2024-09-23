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Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182 - РИА Новости, 23.09.2024
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16:02 23.09.2024 (обновлено: 16:18 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/livan-1974264436.html
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182 - РИА Новости, 23.09.2024
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182
Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 182 человек, ранены 727, сообщается в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:02
2024-09-23T16:18
в мире
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 182 человек, ранены 727, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана.Ранее сообщалось о 100 погибших и более 400 пострадавших мирных жителях."Число погибших достигло 182 человек, 727 человек ранены", - написано в заявлении.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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в мире, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182

Центр ЧС Ливана: при ударах на юге страны погибли 182 человека, ранены 727

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане. 23 сентября 2024
Дым на месте израильского удара в Ливане. 23 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. 23 сентября 2024
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 182 человек, ранены 727, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана.
Ранее сообщалось о 100 погибших и более 400 пострадавших мирных жителях.
"Число погибших достигло 182 человек, 727 человек ранены", - написано в заявлении.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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