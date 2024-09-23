https://ria.ru/20240923/livan-1974264436.html
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182 - РИА Новости, 23.09.2024
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182
Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 182 человек, ранены 727, сообщается в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:02
2024-09-23T16:02
2024-09-23T16:18
в мире
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 182 человек, ранены 727, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана.Ранее сообщалось о 100 погибших и более 400 пострадавших мирных жителях."Число погибших достигло 182 человек, 727 человек ранены", - написано в заявлении.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/peskov-1974223588.html
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в мире, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Число жертв израильских бомбардировок на юге Ливана возросло до 182
Центр ЧС Ливана: при ударах на юге страны погибли 182 человека, ранены 727