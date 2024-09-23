https://ria.ru/20240923/livan-1974248247.html

В Ливане заявили о гибели ста человек от израильских ударов по югу страны

В Ливане заявили о гибели ста человек от израильских ударов по югу страны - РИА Новости, 23.09.2024

В Ливане заявили о гибели ста человек от израильских ударов по югу страны

Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 100 человек, более 400 граждан ранены,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:31

2024-09-23T14:31

2024-09-23T14:45

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 100 человек, более 400 граждан ранены, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана."Число авиаударов на момент публикации этого заявления достигло 100 человек, четыреста человек ранены. Среди погибших и раненых женщины и дети", - написано в отчете.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч граждан получили ранения. Позже израильская авиация ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут, израиль, хезболла