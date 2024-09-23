Рейтинг@Mail.ru
В Ливане заявили о гибели ста человек от израильских ударов по югу страны - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 23.09.2024 (обновлено: 14:45 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/livan-1974248247.html
В Ливане заявили о гибели ста человек от израильских ударов по югу страны
В Ливане заявили о гибели ста человек от израильских ударов по югу страны - РИА Новости, 23.09.2024
В Ливане заявили о гибели ста человек от израильских ударов по югу страны
Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 100 человек, более 400 граждан ранены,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:31
2024-09-23T14:45
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бейрут
израиль
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974087401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_310eb6d3be8ac804be2102c60748d5d8.jpg
БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 100 человек, более 400 граждан ранены, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана."Число авиаударов на момент публикации этого заявления достигло 100 человек, четыреста человек ранены. Среди погибших и раненых женщины и дети", - написано в отчете.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч граждан получили ранения. Позже израильская авиация ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
ливан
бейрут
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974087401_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_78fca92e67823e8d52be080123a48c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бейрут, Израиль, Хезболла
В Ливане заявили о гибели ста человек от израильских ударов по югу страны

Минздрав Ливана: от ударов ЦАХАЛ по югу страны погибли сто человек, 400 ранены

© AP Photo / Bilal HusseinМесто израильского удара в южном пригороде Бейрута
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 100 человек, более 400 граждан ранены, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана.
"Число авиаударов на момент публикации этого заявления достигло 100 человек, четыреста человек ранены. Среди погибших и раненых женщины и дети", - написано в отчете.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч граждан получили ранения. Позже израильская авиация ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Второй фронт готов". США предупредили ключевого союзника о большой войне
22 сентября, 08:00
 
В миреЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБейрутИзраильХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала