В Ливане заявили о гибели ста человек от израильских ударов по югу страны
Минздрав Ливана: от ударов ЦАХАЛ по югу страны погибли сто человек, 400 ранены
© AP Photo / Bilal HusseinМесто израильского удара в южном пригороде Бейрута
© AP Photo / Bilal Hussein
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник возросло до 100 человек, более 400 граждан ранены, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана.
"Число авиаударов на момент публикации этого заявления достигло 100 человек, четыреста человек ранены. Среди погибших и раненых женщины и дети", - написано в отчете.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч граждан получили ранения. Позже израильская авиация ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.