В Ливане заявили о гибели 50 человек после израильских ударов
Центр ЧС: жертвами израильских бомбардировок юга Ливана стали 50 человек
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник достигло 50 человек, более 300 граждан ранены, заявили в Центре экстренных ситуаций минздрава Ливана.
"В результате непрекращающихся авиаударов враждебного Израиля по поселениям и деревням на юге, по предварительным данным, погибли 50 человек, более 300 получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным Центра, среди погибших большое количество детей и женщин.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября в результате которого погибли десятки человек и около трех тысяч граждан получили ранения. Позже израильская авиация ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали Базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рфаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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