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Экипаж с космонавтом-рекордсменом вернется в понедельник с МКС - РИА Новости, 23.09.2024
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00:23 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/kosmonavty-1974146041.html
Экипаж с космонавтом-рекордсменом вернется в понедельник с МКС
Экипаж с космонавтом-рекордсменом вернется в понедельник с МКС - РИА Новости, 23.09.2024
Экипаж с космонавтом-рекордсменом вернется в понедельник с МКС
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вместе с американкой Трейси Дайсон вернутся с Международной космической станции на Землю 23 сентября на... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T00:23
2024-09-23T00:23
космос - риа наука
земля
олег кононенко
николай чуб
роскосмос
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вместе с американкой Трейси Дайсон вернутся с Международной космической станции на Землю 23 сентября на корабле "Союз МС-25", сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". В материалах, опубликованных госкорпорацией, говорится, что люки между кораблем и станцией будут закрыты в период с 8.15 мск по 8.35 мск, после чего экипаж проверит их герметичность и переоденется в скафандры "Сокол-КВ2". После этого Кононенко, Чуб и Дайсон перейдут в спускаемый аппарат корабля, задраят его и проверят герметичность люка и скафандров. Как ожидается, расстыковка "Союза МС-25" от модуля "Причал" российского сегмента МКС наступит в 11.37 мск. В 14.06 мск двигательная установка корабля будет включена на торможение, после чего он начнет сход с орбиты, а затем в 14.34 разделится на отсеки. Спускаемый аппарат с экипажем войдет в плотные слои атмосферы Земли в 14.37, опустится и раскроет парашют в 14.45. Посадка должна произойти юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 15.00 мск. Кононенко и Чуб прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" с американкой Лорал О"Хара. Она вернулась на этом же корабле в апреле 2024 года с россиянином Олегом Новицким и первой космонавткой Белоруссии Мариной Василевской. Дайсон прилетела на станцию вместе с Новицким и Василевской на "Союзе МС-25" 25 марта. За время своей уже пятой экспедиции Кононенко побил рекорд по суммарному времени пребывания человека в космосе (раньше составлял более 878 суток), а также стал первым землянином, который за все время полетов провел на орбите более 1000 суток. К моменту посадки его общий налёт достигнет 1110 дней. Кроме того, Кононенко с Чубом также установили новый рекорд продолжительности одной миссии на станции, теперь он составляет 374 суток. Для Дайсон это уже третий полет, Чуб оказался на орбите первый раз. Кононенко с Чубом за время миссии провели два выхода в открытый космос; 25-26 октября 2023 года они за бортом станции отсоединили гидравлические контуры протекшего дополнительного теплообменника на модуле "Наука", запустили студенческий наноспутник "Парус-МГТУ" и установили радиолокатор "Напор-миниРСА", однако его панели не раскрылись полностью. Во время второго выхода 25 апреля космонавты привели радиолокатор в рабочее состояние, установили оборудование для научных экспериментов, а также забрали контейнеры уже прошедших экспериментов. Кононенко и Чуб досрочно выполнили все основные и дополнительные задачи выхода и на два часа раньше плана вернулись на станцию. Кроме того, Кононенко отметил на орбите свое 60-летие.
https://ria.ru/20240920/mks-1973868769.html
https://ria.ru/20240910/kosmonavt-1971896918.html
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космос - риа наука, земля, олег кононенко, николай чуб, роскосмос
Космос - РИА Наука, Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Роскосмос
Экипаж с космонавтом-рекордсменом вернется в понедельник с МКС

Российские космонавты Кононенко и Чуб вернутся на Землю 23 сентября

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вместе с американкой Трейси Дайсон вернутся с Международной космической станции на Землю 23 сентября на корабле "Союз МС-25", сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
В материалах, опубликованных госкорпорацией, говорится, что люки между кораблем и станцией будут закрыты в период с 8.15 мск по 8.35 мск, после чего экипаж проверит их герметичность и переоденется в скафандры "Сокол-КВ2". После этого Кононенко, Чуб и Дайсон перейдут в спускаемый аппарат корабля, задраят его и проверят герметичность люка и скафандров.
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Как ожидается, расстыковка "Союза МС-25" от модуля "Причал" российского сегмента МКС наступит в 11.37 мск. В 14.06 мск двигательная установка корабля будет включена на торможение, после чего он начнет сход с орбиты, а затем в 14.34 разделится на отсеки. Спускаемый аппарат с экипажем войдет в плотные слои атмосферы Земли в 14.37, опустится и раскроет парашют в 14.45. Посадка должна произойти юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 15.00 мск.
Кононенко и Чуб прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" с американкой Лорал О"Хара. Она вернулась на этом же корабле в апреле 2024 года с россиянином Олегом Новицким и первой космонавткой Белоруссии Мариной Василевской. Дайсон прилетела на станцию вместе с Новицким и Василевской на "Союзе МС-25" 25 марта.
За время своей уже пятой экспедиции Кононенко побил рекорд по суммарному времени пребывания человека в космосе (раньше составлял более 878 суток), а также стал первым землянином, который за все время полетов провел на орбите более 1000 суток. К моменту посадки его общий налёт достигнет 1110 дней.
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Кроме того, Кононенко с Чубом также установили новый рекорд продолжительности одной миссии на станции, теперь он составляет 374 суток. Для Дайсон это уже третий полет, Чуб оказался на орбите первый раз.
Кононенко с Чубом за время миссии провели два выхода в открытый космос; 25-26 октября 2023 года они за бортом станции отсоединили гидравлические контуры протекшего дополнительного теплообменника на модуле "Наука", запустили студенческий наноспутник "Парус-МГТУ" и установили радиолокатор "Напор-миниРСА", однако его панели не раскрылись полностью.
Во время второго выхода 25 апреля космонавты привели радиолокатор в рабочее состояние, установили оборудование для научных экспериментов, а также забрали контейнеры уже прошедших экспериментов. Кононенко и Чуб досрочно выполнили все основные и дополнительные задачи выхода и на два часа раньше плана вернулись на станцию.
Кроме того, Кононенко отметил на орбите свое 60-летие.
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