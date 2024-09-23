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Глава МИД КНДР поделилась впечатлениями от визита в Россию - РИА Новости, 23.09.2024
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11:58 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/kndr-1974209215.html
Глава МИД КНДР поделилась впечатлениями от визита в Россию
Глава МИД КНДР поделилась впечатлениями от визита в Россию - РИА Новости, 23.09.2024
Глава МИД КНДР поделилась впечатлениями от визита в Россию
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, вернувшаяся в Пхеньян из Санкт-Петербурга, где она принимала участие в IV Евразийском женском форуме и Женском форуме... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:58
2024-09-23T11:58
россия
пхеньян
санкт-петербург
цой сон хи
александр мацегора
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, вернувшаяся в Пхеньян из Санкт-Петербурга, где она принимала участие в IV Евразийском женском форуме и Женском форуме БРИКС, осталась удовлетворена результатами своей поездки в Россию, сообщило посольство РФ в Северной Корее. Посол России в КНДР Александр Мацегора встретил главу северокорейского внешнеполитического ведомства в аэропорту Пхеньяна. Судя по опубликованным посольством фотографиям, он подарил министру букет цветов, а также побеседовал с курирующим российское направление замминистра иностранных дел Ким Чжон Гю. "По словам... Цой Сон Хи, она весьма удовлетворена итогами своей поездки. Особо отметила, что для участников форума была организована интересная культурная программа, которая позволила посетить самые известные достопримечательности "этого замечательного города", - говорится в сообщении посольства. Ранее сообщалось, что Цой Сон Хи по пути на форум встретилась в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и обсудили дальнейшее укрепление взаимодействия на международной арене. Выступая в Санкт-Петербурге, министр иностранных дел КНДР заявила, что объединение БРИКС превратилось в престижную площадку, способствующую построению справедливого многополярного миропорядка, и его влияние и статус растут с каждым днем. Цой Сон Хи также заявила о важности форума для усиления роли БРИКС и роли женщин во всем мире. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240920/kndr-1973809013.html
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россия, пхеньян, санкт-петербург, цой сон хи, александр мацегора, сергей лавров, брикс
Россия, Пхеньян, Санкт-Петербург, Цой Сон Хи, Александр Мацегора, Сергей Лавров, БРИКС
Глава МИД КНДР поделилась впечатлениями от визита в Россию

Посольство РФ в КНДР: Цой Сон Хи довольна результатами поездки в Россию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, вернувшаяся в Пхеньян из Санкт-Петербурга, где она принимала участие в IV Евразийском женском форуме и Женском форуме БРИКС, осталась удовлетворена результатами своей поездки в Россию, сообщило посольство РФ в Северной Корее.
Посол России в КНДР Александр Мацегора встретил главу северокорейского внешнеполитического ведомства в аэропорту Пхеньяна. Судя по опубликованным посольством фотографиям, он подарил министру букет цветов, а также побеседовал с курирующим российское направление замминистра иностранных дел Ким Чжон Гю.
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"По словам... Цой Сон Хи, она весьма удовлетворена итогами своей поездки. Особо отметила, что для участников форума была организована интересная культурная программа, которая позволила посетить самые известные достопримечательности "этого замечательного города", - говорится в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что Цой Сон Хи по пути на форум встретилась в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и обсудили дальнейшее укрепление взаимодействия на международной арене.
Выступая в Санкт-Петербурге, министр иностранных дел КНДР заявила, что объединение БРИКС превратилось в престижную площадку, способствующую построению справедливого многополярного миропорядка, и его влияние и статус растут с каждым днем.
Цой Сон Хи также заявила о важности форума для усиления роли БРИКС и роли женщин во всем мире.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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РоссияПхеньянСанкт-ПетербургЦой Сон ХиАлександр МацегораСергей ЛавровБРИКС
 
 
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