https://ria.ru/20240923/kitay-1974256247.html
Си Цзиньпин рассказал о мечте Китая
Си Цзиньпин рассказал о мечте Китая - РИА Новости, 23.09.2024
Си Цзиньпин рассказал о мечте Китая
Исследование безграничного космоса и строительство космической державы - мечта Китая, к которой он не устанет стремиться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:16
2024-09-23T15:16
2024-09-23T15:16
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ПЕКИН, 23 сен - РИА Новости. Исследование безграничного космоса и строительство космической державы - мечта Китая, к которой он не устанет стремиться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщает Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в понедельник встретился с участниками миссии "Чанъэ-6". В июне китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю почти два килограмма образцов грунта с обратной стороны Луны. "Исследование безграничного космоса и строительство космической державы - это наша космическая мечта, к которой мы не устанем стремиться", - сказал Си Цзиньпин на встрече. Он отметил, что сбор зондом "Чанъэ-6" образцов с обратной стороны Луны впервые в истории человечества стал еще одним знаковым достижением Китая в процессе создания космической и научно-технической державы, а также важной вехой в лунной программе Китая. "Исследования космоса - бесконечный процесс. Надеюсь, что товарищи по космическому фронту будут еще упорнее, пользуясь моментом, тщательно проводить научные исследования лунных образцов, а также продолжат реализацию крупных космических проектов, таких как освоение дальнего космоса, будут способствовать всестороннему развитию космической науки и технологий, а также внесут новый вклад в создание космической державы", - сказал китайский лидер. Китайский космический аппарат "Чанъэ-6" был запущен 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y8", 2 июня аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс – Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности естественного спутника Земли.
https://ria.ru/20240821/rossiya-1967517061.html
https://ria.ru/20240516/borisov-1946331778.html
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китай, земля, луна, си цзиньпин, в мире
Китай, Земля, Луна, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин рассказал о мечте Китая
Си Цзиньпин назвал строительство космической державы мечтой Китая
ПЕКИН, 23 сен - РИА Новости. Исследование безграничного космоса и строительство космической державы - мечта Китая, к которой он не устанет стремиться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Как сообщает Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в понедельник встретился с участниками миссии "Чанъэ-6". В июне китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю
почти два килограмма образцов грунта с обратной стороны Луны
.
"Исследование безграничного космоса и строительство космической державы - это наша космическая мечта, к которой мы не устанем стремиться", - сказал Си Цзиньпин на встрече.
Он отметил, что сбор зондом "Чанъэ-6" образцов с обратной стороны Луны впервые в истории человечества стал еще одним знаковым достижением Китая в процессе создания космической и научно-технической державы, а также важной вехой в лунной программе Китая.
"Исследования космоса - бесконечный процесс. Надеюсь, что товарищи по космическому фронту будут еще упорнее, пользуясь моментом, тщательно проводить научные исследования лунных образцов, а также продолжат реализацию крупных космических проектов, таких как освоение дальнего космоса, будут способствовать всестороннему развитию космической науки и технологий, а также внесут новый вклад в создание космической державы", - сказал китайский лидер.
Китайский космический аппарат "Чанъэ-6" был запущен 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань
при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y8", 2 июня аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс
– Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности естественного спутника Земли.