https://ria.ru/20240923/kitay-1974256247.html

Си Цзиньпин рассказал о мечте Китая

Си Цзиньпин рассказал о мечте Китая - РИА Новости, 23.09.2024

Си Цзиньпин рассказал о мечте Китая

Исследование безграничного космоса и строительство космической державы - мечта Китая, к которой он не устанет стремиться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:16

2024-09-23T15:16

2024-09-23T15:16

китай

земля

луна

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 23 сен - РИА Новости. Исследование безграничного космоса и строительство космической державы - мечта Китая, к которой он не устанет стремиться, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщает Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в понедельник встретился с участниками миссии "Чанъэ-6". В июне китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю почти два килограмма образцов грунта с обратной стороны Луны. "Исследование безграничного космоса и строительство космической державы - это наша космическая мечта, к которой мы не устанем стремиться", - сказал Си Цзиньпин на встрече. Он отметил, что сбор зондом "Чанъэ-6" образцов с обратной стороны Луны впервые в истории человечества стал еще одним знаковым достижением Китая в процессе создания космической и научно-технической державы, а также важной вехой в лунной программе Китая. "Исследования космоса - бесконечный процесс. Надеюсь, что товарищи по космическому фронту будут еще упорнее, пользуясь моментом, тщательно проводить научные исследования лунных образцов, а также продолжат реализацию крупных космических проектов, таких как освоение дальнего космоса, будут способствовать всестороннему развитию космической науки и технологий, а также внесут новый вклад в создание космической державы", - сказал китайский лидер. Китайский космический аппарат "Чанъэ-6" был запущен 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y8", 2 июня аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс – Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности естественного спутника Земли.

https://ria.ru/20240821/rossiya-1967517061.html

https://ria.ru/20240516/borisov-1946331778.html

китай

земля

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, земля, луна, си цзиньпин, в мире