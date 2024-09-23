https://ria.ru/20240923/izrail-1974166331.html

В Ливане сообщили о 80 израильских авиаударах по населенным пунктам

В Ливане сообщили о 80 израильских авиаударах по населенным пунктам - РИА Новости, 23.09.2024

В Ливане сообщили о 80 израильских авиаударах по населенным пунктам

Самолеты ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам поселения на юге и востоке Ливана. Всего с утра понедельника было нанесено более 80 авиаударов,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:41

2024-09-23T08:41

2024-09-23T08:41

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

детонация сотен пейджеров в ливане

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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам поселения на юге и востоке Ливана. Всего с утра понедельника было нанесено более 80 авиаударов, передает ливанское национальное агентство NNA. "С 6.30 утра (время совпадает с московским - ред.) более 80 авиаударов пришлось по поселениям на юге Ливана в районе Набатия", - пишет агентство. В тоже время, по данным агентства, массированным бомбардировкам подверглись семь населённых пунктов в районе Бекаа и Хермель на востоке Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" в воскресенье заявило о девяти боевых операциях против армии Израиля, в том числе в ночь на воскресенье ракетному удару подверглась крупнейшая база ВВС на севере Израиля Рамат-Давид и военно-промышленному комплексу "Рафаэль" на севере Хайфы. Также в течении дня бойцам ливанского сопротивления удалось уничтожить израильский танк направленной ракетой на одном из пограничных опорных пунктов. Интенсивность боевого противостояния между "Хезболлах" и израильской армии резко возросла после того, как на прошлой неделе сотни членов шиитского движения получили ранения и десятки умерли в результате подрыва средств связи в разных районах страны, а в пятницу израильская авиация выпустила ракеты по жилому дому в южном пригороде Бейрута в результате чего погибли 51 человек. Бойцы "Хезболлах" в свою очередь атаковали на протяжении нескольких дней штабы и опорные пункты армии Израиля сотнями ракет, часть из которых попадали в жилые районы израильских поселений.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

https://ria.ru/20240921/pagers-1973883627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, бекаа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане