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В Ливане сообщили о 80 израильских авиаударах по населенным пунктам - РИА Новости, 23.09.2024
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08:41 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/izrail-1974166331.html
В Ливане сообщили о 80 израильских авиаударах по населенным пунктам
В Ливане сообщили о 80 израильских авиаударах по населенным пунктам - РИА Новости, 23.09.2024
В Ливане сообщили о 80 израильских авиаударах по населенным пунктам
Самолеты ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам поселения на юге и востоке Ливана. Всего с утра понедельника было нанесено более 80 авиаударов,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:41
2024-09-23T08:41
в мире
израиль
ливан
бекаа
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
детонация сотен пейджеров в ливане
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам поселения на юге и востоке Ливана. Всего с утра понедельника было нанесено более 80 авиаударов, передает ливанское национальное агентство NNA. "С 6.30 утра (время совпадает с московским - ред.) более 80 авиаударов пришлось по поселениям на юге Ливана в районе Набатия", - пишет агентство. В тоже время, по данным агентства, массированным бомбардировкам подверглись семь населённых пунктов в районе Бекаа и Хермель на востоке Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" в воскресенье заявило о девяти боевых операциях против армии Израиля, в том числе в ночь на воскресенье ракетному удару подверглась крупнейшая база ВВС на севере Израиля Рамат-Давид и военно-промышленному комплексу "Рафаэль" на севере Хайфы. Также в течении дня бойцам ливанского сопротивления удалось уничтожить израильский танк направленной ракетой на одном из пограничных опорных пунктов. Интенсивность боевого противостояния между "Хезболлах" и израильской армии резко возросла после того, как на прошлой неделе сотни членов шиитского движения получили ранения и десятки умерли в результате подрыва средств связи в разных районах страны, а в пятницу израильская авиация выпустила ракеты по жилому дому в южном пригороде Бейрута в результате чего погибли 51 человек. Бойцы "Хезболлах" в свою очередь атаковали на протяжении нескольких дней штабы и опорные пункты армии Израиля сотнями ракет, часть из которых попадали в жилые районы израильских поселений.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
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в мире, израиль, ливан, бекаа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Израиль, Ливан, Бекаа, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Ливане сообщили о 80 израильских авиаударах по населенным пунктам

NNA: ВВС Израиля нанесли более 80 ударов по поселениям на юге и востоке Ливана

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам поселения на юге и востоке Ливана. Всего с утра понедельника было нанесено более 80 авиаударов, передает ливанское национальное агентство NNA.
"С 6.30 утра (время совпадает с московским - ред.) более 80 авиаударов пришлось по поселениям на юге Ливана в районе Набатия", - пишет агентство.
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В тоже время, по данным агентства, массированным бомбардировкам подверглись семь населённых пунктов в районе Бекаа и Хермель на востоке Ливана.
Ливанское движение "Хезболлах" в воскресенье заявило о девяти боевых операциях против армии Израиля, в том числе в ночь на воскресенье ракетному удару подверглась крупнейшая база ВВС на севере Израиля Рамат-Давид и военно-промышленному комплексу "Рафаэль" на севере Хайфы. Также в течении дня бойцам ливанского сопротивления удалось уничтожить израильский танк направленной ракетой на одном из пограничных опорных пунктов.
Интенсивность боевого противостояния между "Хезболлах" и израильской армии резко возросла после того, как на прошлой неделе сотни членов шиитского движения получили ранения и десятки умерли в результате подрыва средств связи в разных районах страны, а в пятницу израильская авиация выпустила ракеты по жилому дому в южном пригороде Бейрута в результате чего погибли 51 человек. Бойцы "Хезболлах" в свою очередь атаковали на протяжении нескольких дней штабы и опорные пункты армии Израиля сотнями ракет, часть из которых попадали в жилые районы израильских поселений.
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В миреИзраильЛиванБекааХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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