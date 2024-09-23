В Ливане сообщили о 80 израильских авиаударах по населенным пунктам
NNA: ВВС Израиля нанесли более 80 ударов по поселениям на юге и востоке Ливана
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам поселения на юге и востоке Ливана. Всего с утра понедельника было нанесено более 80 авиаударов, передает ливанское национальное агентство NNA.
"С 6.30 утра (время совпадает с московским - ред.) более 80 авиаударов пришлось по поселениям на юге Ливана в районе Набатия", - пишет агентство.
Ливанское движение "Хезболлах" в воскресенье заявило о девяти боевых операциях против армии Израиля, в том числе в ночь на воскресенье ракетному удару подверглась крупнейшая база ВВС на севере Израиля Рамат-Давид и военно-промышленному комплексу "Рафаэль" на севере Хайфы. Также в течении дня бойцам ливанского сопротивления удалось уничтожить израильский танк направленной ракетой на одном из пограничных опорных пунктов.
Интенсивность боевого противостояния между "Хезболлах" и израильской армии резко возросла после того, как на прошлой неделе сотни членов шиитского движения получили ранения и десятки умерли в результате подрыва средств связи в разных районах страны, а в пятницу израильская авиация выпустила ракеты по жилому дому в южном пригороде Бейрута в результате чего погибли 51 человек. Бойцы "Хезболлах" в свою очередь атаковали на протяжении нескольких дней штабы и опорные пункты армии Израиля сотнями ракет, часть из которых попадали в жилые районы израильских поселений.