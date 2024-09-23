Рейтинг@Mail.ru
Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 23.09.2024 (обновлено: 21:23 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/gubernator-1974303776.html
Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора
Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора - РИА Новости, 23.09.2024
Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, у властей региона есть детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:27
2024-09-23T21:23
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409334_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_4e048728cd8e2a1d91cc895f911b0f11.jpg
БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, у властей региона есть детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая сценарий его гибели. "Учения, которые мы проводим, — у нас есть регламент, который определен, например, по большому разрушению. Вот (на улице. — Прим. ред.) Щорса 55А, когда был разрушен многоэтажный дом, мы создали шесть групп, которые, например, разрабатывали (план действий при. — Прим. ред.) гибели губернатора. То есть чтобы потеря управления не повлияла на скорость принятия решения при выполнении, например, эвакуационных мероприятий или ликвидации и разбора завалов", — сказал Гладков в интервью ИА REGNUM. Губернатор подчеркнул, что власти региона тщательно готовятся к различным чрезвычайным ситуациям, закупая генераторы, буржуйки, пожарную технику и создавая добровольные пожарные дружины. "Мы готовы к развитию фактически любой ситуации в любых условиях", — заявил Гладков. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушились второй и третий подъезды — это 89 квартир. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409334_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_9e74437567effbafd3422f576bd1619f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора

Гладков: у белгородских властей есть планы действий на случай гибели губернатора

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, у властей региона есть детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая сценарий его гибели.
"Учения, которые мы проводим, — у нас есть регламент, который определен, например, по большому разрушению. Вот (на улице. — Прим. ред.) Щорса 55А, когда был разрушен многоэтажный дом, мы создали шесть групп, которые, например, разрабатывали (план действий при. — Прим. ред.) гибели губернатора. То есть чтобы потеря управления не повлияла на скорость принятия решения при выполнении, например, эвакуационных мероприятий или ликвидации и разбора завалов", — сказал Гладков в интервью ИА REGNUM.
Губернатор подчеркнул, что власти региона тщательно готовятся к различным чрезвычайным ситуациям, закупая генераторы, буржуйки, пожарную технику и создавая добровольные пожарные дружины.
"Мы готовы к развитию фактически любой ситуации в любых условиях", — заявил Гладков.
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушились второй и третий подъезды — это 89 квартир. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"Нам от этого больно". К чему готовятся в Белгородской области
29 августа, 08:00
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала