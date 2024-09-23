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Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора
Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора - РИА Новости, 23.09.2024
Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, у властей региона есть детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:27
2024-09-23T19:27
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БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, у властей региона есть детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая сценарий его гибели. "Учения, которые мы проводим, — у нас есть регламент, который определен, например, по большому разрушению. Вот (на улице. — Прим. ред.) Щорса 55А, когда был разрушен многоэтажный дом, мы создали шесть групп, которые, например, разрабатывали (план действий при. — Прим. ред.) гибели губернатора. То есть чтобы потеря управления не повлияла на скорость принятия решения при выполнении, например, эвакуационных мероприятий или ликвидации и разбора завалов", — сказал Гладков в интервью ИА REGNUM. Губернатор подчеркнул, что власти региона тщательно готовятся к различным чрезвычайным ситуациям, закупая генераторы, буржуйки, пожарную технику и создавая добровольные пожарные дружины. "Мы готовы к развитию фактически любой ситуации в любых условиях", — заявил Гладков. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушились второй и третий подъезды — это 89 квартир. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора
Гладков: у белгородских властей есть планы действий на случай гибели губернатора
БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, у властей региона есть детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая сценарий
его гибели.
"Учения, которые мы проводим, — у нас есть регламент, который определен, например, по большому разрушению. Вот (на улице. — Прим. ред.) Щорса 55А, когда был разрушен многоэтажный дом, мы создали шесть групп, которые, например, разрабатывали (план действий при. — Прим. ред.) гибели губернатора. То есть чтобы потеря управления не повлияла на скорость принятия решения при выполнении, например, эвакуационных мероприятий или ликвидации и разбора завалов", — сказал Гладков в интервью ИА REGNUM.
Губернатор подчеркнул, что власти региона тщательно готовятся к различным чрезвычайным ситуациям, закупая генераторы, буржуйки, пожарную технику и создавая добровольные пожарные дружины.
"Мы готовы к развитию фактически любой ситуации в любых условиях", — заявил Гладков.
Белгород
12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ
, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушились второй и третий подъезды — это 89 квартир. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.