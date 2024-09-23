https://ria.ru/20240923/gubernator-1974303776.html

Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора

Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора - РИА Новости, 23.09.2024

Белгородские власти подготовили план действий на случай гибели губернатора

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, у властей региона есть детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:27

2024-09-23T19:27

2024-09-23T21:23

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409334_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_4e048728cd8e2a1d91cc895f911b0f11.jpg

БЕЛГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, у властей региона есть детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая сценарий его гибели. "Учения, которые мы проводим, — у нас есть регламент, который определен, например, по большому разрушению. Вот (на улице. — Прим. ред.) Щорса 55А, когда был разрушен многоэтажный дом, мы создали шесть групп, которые, например, разрабатывали (план действий при. — Прим. ред.) гибели губернатора. То есть чтобы потеря управления не повлияла на скорость принятия решения при выполнении, например, эвакуационных мероприятий или ликвидации и разбора завалов", — сказал Гладков в интервью ИА REGNUM. Губернатор подчеркнул, что власти региона тщательно готовятся к различным чрезвычайным ситуациям, закупая генераторы, буржуйки, пожарную технику и создавая добровольные пожарные дружины. "Мы готовы к развитию фактически любой ситуации в любых условиях", — заявил Гладков. Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в десятиэтажном доме на улице Щорса, 55А, от взрыва обрушились второй и третий подъезды — это 89 квартир. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. С 9 августа в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины