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В Госдуме назвали "план победы" Зеленского воспаленной фантазией - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:55 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/gosduma-1974307701.html
В Госдуме назвали "план победы" Зеленского воспаленной фантазией
В Госдуме назвали "план победы" Зеленского воспаленной фантазией - РИА Новости, 23.09.2024
В Госдуме назвали "план победы" Зеленского воспаленной фантазией
Переговоры с Владимиром Зеленским, возглавляющим террористическую структуру, атакующую мирные города, возможны только в "воспалённых фантазиях", его планы и... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:55
2024-09-23T19:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переговоры с Владимиром Зеленским, возглавляющим террористическую структуру, атакующую мирные города, возможны только в "воспалённых фантазиях", его планы и измышления - "просто пшик", заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России. "Переговоры с человеком, возглавляющим террористическую структуру, атакующую мирные города, возможны только в воспалённых фантазиях тех, кто имеет серьёзные проблемы в психиатрической сфере. Напомню, что полномочия Зеленского истекли ещё в мае. Сегодня его подпись не имеет силы, а планы или измышления - просто пшик", - сказал РИА Новости Толмачев. Парламентарий отметил, что предложения Зеленского не имеют никакого смысла для России, так как предыдущие раунды переговоров подтвердили их неэффективность, потому что Украина не собиралась выполнять обещания. "Единственным назначением встреч было связать держащую своë слово сторону, то есть нас, в то время как киевский режим готовил новые военные преступления", - подчеркнул он. По словам Толмачева, теперь Запад руками Зеленского пытается снова организовать паузу и изобразить на публику миротворцев. "Если они действительно хотят, чтобы наступил мир, пусть сложат оружие — только такие переговоры по-настоящему имеют смысл. Да и то, при условии наличия на Украине легитимной власти, избранной народом, а не самоназначенной в результате переворота или игр с законодательными актами", - заключил депутат. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240923/plan-1974172646.html
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html
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россия, украина, владимир зеленский, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали "план победы" Зеленского воспаленной фантазией

Депутат Толмачев: переговоры с Зеленским возможны только в воспаленных фантазиях

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переговоры с Владимиром Зеленским, возглавляющим террористическую структуру, атакующую мирные города, возможны только в "воспалённых фантазиях", его планы и измышления - "просто пшик", заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
"Смертный приговор". В Госдуме отреагировали на "план победы" Зеленского
Вчера, 09:30
"Переговоры с человеком, возглавляющим террористическую структуру, атакующую мирные города, возможны только в воспалённых фантазиях тех, кто имеет серьёзные проблемы в психиатрической сфере. Напомню, что полномочия Зеленского истекли ещё в мае. Сегодня его подпись не имеет силы, а планы или измышления - просто пшик", - сказал РИА Новости Толмачев.
Парламентарий отметил, что предложения Зеленского не имеют никакого смысла для России, так как предыдущие раунды переговоров подтвердили их неэффективность, потому что Украина не собиралась выполнять обещания.
"Единственным назначением встреч было связать держащую своë слово сторону, то есть нас, в то время как киевский режим готовил новые военные преступления", - подчеркнул он.
По словам Толмачева, теперь Запад руками Зеленского пытается снова организовать паузу и изобразить на публику миротворцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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"Если они действительно хотят, чтобы наступил мир, пусть сложат оружие — только такие переговоры по-настоящему имеют смысл. Да и то, при условии наличия на Украине легитимной власти, избранной народом, а не самоназначенной в результате переворота или игр с законодательными актами", - заключил депутат.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Сенатор от Крыма прокомментировал "победный" план Зеленского по России
27 августа, 22:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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