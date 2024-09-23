https://ria.ru/20240923/gosduma-1974194482.html

Комитет ГД рекомендовал усилить наказание за участие в вооруженном мятеже

Комитет ГД рекомендовал усилить наказание за участие в вооруженном мятеже - РИА Новости, 23.09.2024

Комитет ГД рекомендовал усилить наказание за участие в вооруженном мятеже

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:24

2024-09-23T11:24

2024-09-23T11:48

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 671359-8 "О внесении изменений в статьи 275 и 279 Уголовного кодекс Российской Федерации"… Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения в первом чтении на 1 октября 2024 года", - сказано в решении комитета. Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. При этом если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. Также законопроектом предлагается дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий. Законопроектом также предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба.

https://ria.ru/20240623/den-1954784127.html

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