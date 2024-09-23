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Apple могут обязать устанавливать на устройства RuStore - РИА Новости, 23.09.2024
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08:31 23.09.2024 (обновлено: 08:59 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/gosduma-1974166000.html
Apple могут обязать устанавливать на устройства RuStore
Apple могут обязать устанавливать на устройства RuStore - РИА Новости, 23.09.2024
Apple могут обязать устанавливать на устройства RuStore
Госдума может принять до конца года закон об обязанности Apple разрешить устанавливать российский магазин приложений RuStore, заявил зампред комитета ГД по... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:31
2024-09-23T08:59
apple
госдума рф
общество
технологии
антон горелкин
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума может принять до конца года закон об обязанности Apple разрешить устанавливать российский магазин приложений RuStore, заявил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале."Правительство РФ положительно оценило наш законопроект, который даст возможность устанавливать российский магазин приложений RuStore на гаджеты Apple. Все замечания, о которых говорится в отзыве, будут учтены. Рассчитываю, что этот важный законопроект, которого ждут и пользователи, и разработчики приложений, Госдума примет во всех трех чтениях до конца года", - написал Горелкин.
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apple, госдума рф, общество, технологии, антон горелкин, россия
Apple, Госдума РФ, Общество, Технологии, Антон Горелкин, Россия
Apple могут обязать устанавливать на устройства RuStore

Apple могут обязать устанавливать на устройства магазин приложений RuStore

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore
RuStore - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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RuStore. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума может принять до конца года закон об обязанности Apple разрешить устанавливать российский магазин приложений RuStore, заявил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале.
"Правительство РФ положительно оценило наш законопроект, который даст возможность устанавливать российский магазин приложений RuStore на гаджеты Apple. Все замечания, о которых говорится в отзыве, будут учтены. Рассчитываю, что этот важный законопроект, которого ждут и пользователи, и разработчики приложений, Госдума примет во всех трех чтениях до конца года", - написал Горелкин.
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AppleГосдума РФОбществоТехнологииАнтон ГорелкинРоссия
 
 
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