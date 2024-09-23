https://ria.ru/20240923/gosduma-1974166000.html

Apple могут обязать устанавливать на устройства RuStore

Apple могут обязать устанавливать на устройства RuStore - РИА Новости, 23.09.2024

Apple могут обязать устанавливать на устройства RuStore

Госдума может принять до конца года закон об обязанности Apple разрешить устанавливать российский магазин приложений RuStore, заявил зампред комитета ГД по... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:31

2024-09-23T08:31

2024-09-23T08:59

apple

госдума рф

общество

технологии

антон горелкин

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума может принять до конца года закон об обязанности Apple разрешить устанавливать российский магазин приложений RuStore, заявил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале."Правительство РФ положительно оценило наш законопроект, который даст возможность устанавливать российский магазин приложений RuStore на гаджеты Apple. Все замечания, о которых говорится в отзыве, будут учтены. Рассчитываю, что этот важный законопроект, которого ждут и пользователи, и разработчики приложений, Госдума примет во всех трех чтениях до конца года", - написал Горелкин.

https://ria.ru/20240921/media-1973990750.html

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apple, госдума рф, общество, технологии, антон горелкин, россия