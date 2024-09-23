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Энрике Феррер: Аргентина ждет первые поставки водки из России

Энрике Феррер: Аргентина ждет первые поставки водки из России - РИА Новости, 23.09.2024

Энрике Феррер: Аргентина ждет первые поставки водки из России

Президенты Аргентины и России Хавьер Милей и Владимир Путин могли бы встретиться в рамках крупных международных форумов при наличии соответствующей... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:00

2024-09-23T10:00

2024-09-23T10:45

интервью

аргентина

россия

энрике феррер

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Президенты Аргентины и России Хавьер Милей и Владимир Путин могли бы встретиться в рамках крупных международных форумов при наличии соответствующей договоренности, однако отдельный визит Милея в Россию сейчас не планируется, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. В интервью специальному корреспонденту агентства Александре Дибижевой он рассказал о новых возможностях для аргентинских экспортеров на российском рынке, а также о том, когда начнутся первые поставки российской водки в южноамериканскую страну.– Вы не так давно приехали в Россию в качестве посла. До этого вы работали в дипмиссиях в США, Великобритании, вам удалось поработать в ООН. Расскажите, пожалуйста, какими вы видите свои задачи на новом посту в Москве? Эти задачи больше связаны с усилением экономического сотрудничества, учитывая вашу специализацию в экономике?– Это мой первый визит в Москву. Я работал до этого в других посольствах, так как я карьерный дипломат, но это в первый раз, когда я приезжаю в качестве посла. В профессии я более 30 лет и всегда занимался торгово-экономическими вопросами. Назначение на должность в Москву связано с моей экономической специализацией. Текущая конъюнктура, ситуация в России непростая из-за конфликта на Украине и санкций – все это усложняет работу здесь. У нас с Россией долгая история отношений, сейчас все осложнено в связи с нашей позицией в пользу Украины. Поэтому мое назначение, учитывая мою специализацию, связано с целью сосредоточиться в основном на экономических и торговых задачах, а не на политике. Также имеют значение вопросы культуры. Я вижу, что в России существует очень большой интерес к культуре Аргентины, в частности, к танго. Проводится много фестивалей, посвященных культуре Латинской Америки, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, в них мы уже участвовали. Мы, конечно, также занимаемся консульскими вопросами, отношениями с теми гражданами Аргентины, которые живут в России или которые приезжают сюда, например, в качестве студентов. Сейчас в России учатся 30 аргентинцев по стипендии. Кроме того, наше посольство отвечает не только за Россию, но и за пять других соседних стран – это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан. Так что, несмотря на обстоятельства, работы нам хватает.– Вы упомянули текущую политическую конъюнктуру. На ваш взгляд, есть сейчас напряженность в отношениях Москвы и Буэнос-Айреса? Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние наших отношений?– Ситуация сейчас непростая. Позиция Аргентины очень четкая – мы участвовали в конференции по Украине в Швейцарии. Надеемся, что вскоре будет найдено какое-то соглашение для урегулирования этого конфликта, из-за которого столько жертв и разрушенных семей. Конфликт длится уже более двух лет, раньше мы могли делать столько вещей в России, а сейчас мы ограничены из-за него. Так что отношения непростые.– Я хотела бы также спросить вас о визитах. Глава МИД Аргентины Диана Мондино ранее в разговоре с РИА Новости допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с главой российского государства Владимиром Путиным. Скажите, пожалуйста, прорабатывается ли такая возможность сейчас? От чего это зависит? Возможны ли контакты на высоком уровне до конца года?– Контакты высокого уровня всегда возможны, особенно на полях многосторонних мероприятий. В конце сентября будет Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке, потом пройдут встречи в рамках саммита G20. Это возможности для того, чтобы главы МИД (Аргентины и РФ – ред.) могли встретиться на полях этих мероприятий. Но никакой отдельный визит в Россию сейчас не прорабатывается. Такая встреча может произойти в рамках каких-то мероприятий, например, если господин Путин или господин Лавров будут там, они могли бы пообщаться со своими визави из Аргентины. Я хотел бы вспомнить слова госпожи Мондино в разговоре с РИА Новости, упомянутые вами: "Дипломатия и вежливость никогда не теряются, даже если у нас разные точки зрения". Так что возможности могли бы быть, но мы сейчас ничего конкретного не прорабатываем. Ни президенту, ни министру иностранных дел не поступало приглашения со стороны российских властей посетить Россию. По крайней мере, через наше посольство ничего не проходило.– То есть, если такое приглашение поступит, они приедут?– Если оно поступит, оно будет изучено, будет рассмотрен график нашего президента или нашего министра иностранных дел. Но все-таки лететь в Россию на сегодняшний день непросто, далеко. Возможно, в рамках какой-то поездки, включающей посещение разных стран региона. Сейчас власти Аргентины больше сосредоточены на решении внутренних проблем нашей страны. Саммит G20 в этом году проходит в Бразилии. Если Путин приедет, наверное, можно было бы организовать встречу, если стороны договорятся. Но визит Милея в этом году в Россию – я думаю, это сложно.– Вы не знаете, приедет ли кто-то из Аргентины на саммит БРИКС в Казани?– Начнем с того, что мы не получили приглашение на него. Но, помимо этого, наша позиция по вопросу БРИКС очень четкая – предыдущие власти Аргентины планировали присоединиться к этому объединению, но сейчас мы больше сфокусировались на ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Если мы такое приглашение (на саммит БРИКС – ред.) получим, мы его изучим, и будет принято решение.– Аргентина в конце прошлого года отказалась от вступления в БРИКС. Может ли страна через какое-то время изменить свою позицию и присоединиться к организации? От чего это зависит?– Аргентина не видит добавленной стоимости для себя в присоединении к БРИКС. У нас очень хорошие отношения с Китаем, Бразилией, Индией, ЮАР, включая торгово-экономические связи. У нас есть свои собственные каналы общения с этими странами, поэтому мы не видим перспектив своего вступления туда. Сейчас для нас приоритет – вступление в ОЭСР.– Ранее сообщалось об интересе Аргентины к российским плавучим АЭС. Ведет ли сейчас аргентинская сторона переговоры по этому вопросу с "Росатомом"? Заинтересована ли Аргентина в расширении сотрудничества с Россией по мирному атому?– Действительно, у нас существовало сотрудничество с Россией в сфере мирного атома, были подписаны определенные соглашения. Но после февраля 2022 года ситуация изменилась, и пока конфликт не разрешится, по этому вопросу никаких новостей не будет. Никаких обсуждений по этой теме сейчас не ведется. Возможно, технические специалисты общаются в рамках каких-то форумов, но на политическом уровне переговоров нет. Окончание конфликта на Украине сможет разрешить много вопросов.– Ранее СМИ сообщали о том, что российский НОВАТЭК предложил Аргентине технологию строительства завода по производству газа на аргентинском месторождении Vaca Muerta. Скажите, пожалуйста, заинтересован ли Буэнос-Айрес в этом предложении? Ведутся ли переговоры с НОВАТЭК в целом по сотрудничеству в области СПГ?– Да, контакты с НОВАТЭК о возможных поставках СПГ в Аргентину были, но это было до февраля 2022 года. Сейчас никаких переговоров по этой теме нет. Также раньше, до 2022 года, велись разговоры об интересе России к более тесному сотрудничеству в вопросах энергетики, включая ее интерес к инвестициям в эту отрасль. Но это было раньше, в данный момент переговоров нет.Могу сказать, что одна крупная частная российская нефтегазовая компания заинтересована в исследовании и добыче полезных ископаемых в некоторых аргентинских провинциях, мы недавно общались с ее представителем в нашей стране. Они заинтересованы в разведке и добыче полезных ископаемых, в частности, лития, в провинциях Аргентины, таких как Жужуй, Катамарка, Сальта.Говоря об инвестициях, следует отметить, что нынешнее аргентинское правительство ввело в действие новые правила, касающиеся этой темы (RIGI – режим стимулирования крупных инвестиций), которые направлены на стимулирование инвестиций на сумму более 200 миллионов долларов в стратегические отрасли Аргентины (такие как горнодобывающая промышленность, энергетика, нефть и газ).– Я хотела бы также спросить о предложении России о возможной добыче урана в Аргентине. У вас есть информация по этому вопросу?– У меня нет никакой информации по этому поводу, я не знаю, когда было сделано это предложение, но я не считаю это возможным в нынешних условиях.– То есть, все контакты между Россий и Аргентиной в области энергетики сейчас заморожены?– Есть интерес со стороны частных российских инвесторов к тем возможностям, которые может предложить Аргентина. Как я сказал, есть крупная российская нефтегазовая компания, которая заинтересована в ряде проектов в Аргентине и изучает возможности. Частный сектор может заниматься этим. Заморожены контакты на государственном уровне.– В начале 2022 года Россия и Аргентина подписали соглашение о передаче вагонов "Иволга" республике. Началась ли уже их поставка "Иволга" в Аргентину?– Да, действительно, российский "Трансмашхолдинг" планировал передать Аргентине 70 электропоездов. Но из-за нехватки финансирования – они не смогли найти достаточно средств для реализации проекта, а также других вещей, – они решили свернуть проект. В 2023 году компания закрыла свое представительство в республике. Насколько я знаю, сейчас "Трансмашхолдинг" не заинтересован в сотрудничестве с Аргентиной.– Несколько лет назад сообщалось, что аргентинская верфь Tandanor обсуждает с Россией строительство судна ледового класса. Однако позднее разговоры прекратились. Этот проект все еще планируется реализовать, или уже решили им не заниматься?– Военно-морской флот Аргентины был заинтересован в строительстве судна ледового класса в дополнение к существующей логистике в Антарктиде, которую обеспечивает ледокол "Альмиранте Иризар". Какое-то время думали о сотрудничестве с Россией, Китаем или Финляндией. В итоге мы решили не покупать судно за рубежом, а строить судно ледового класса своими силами, на верфи Tandanor, с помощью одной компании из Финляндии. В 2021 году было подписано соглашение с компанией, которая участвовала в строительстве ледокола "Альмиранте Иризар". Но это все было при предыдущем правительстве, теперь новое руководство должно определиться, что делать дальше. Поэтому на сегодняшний день работа по строительству не ведется.– Хотела бы также затронуть тему экономики и торговли. Планирует ли Аргентина расширить список товаров для экспорта в Россию на фоне ухода многих западных компаний с российского рынка? Есть ли у республики потенциал на российском рынке и в каких сферах?– Одной из главных целей Аргентины является увеличение экспорта, и одна из моих целей здесь – это защита интересов тех аргентинских производителей, которые уже ведут бизнес в России, а также тех, кто хочет зайти на российский рынок. Мы видим, что возможности есть. Например, пошлина, по которой аргентинцы экспортируют вино в Россию, в два раза меньше, чем пошлина, которую платят европейцы за экспорт своего вина. Также российские импортеры рассказали нам, что в результате западных санкций они перестали покупать хек у США и Канады и перешли на рыбу из Аргентины. По их словам, хек из Аргентины даже более высокого качества.Но есть и примеры, не связанные с санкциями. Например, в этом году из-за снижения урожая яблок в России возникла необходимость импорта этого продукта из других стран. Аргентинские экспортеры в итоге смогли поставить яблоки в Россию. Другими словами, возможности есть, и аргентинские компании стараются извлечь из них выгоду.– А Аргентина хочет импортировать какие-то новые продукты из России?– В частности, аргентинские компании ведут переговоры об импорте водки и инсулина. В ближайшее время планируется подписание нескольких соглашений. Кроме того, не стоит забывать об удобрениях, Аргентина импортировала и продолжает импортировать удобрения из России.– Говоря о водке – летом было подписано соглашение по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину. Могли бы вы рассказать, что это за бренды, и когда начнутся поставки?– В рамках Петербургского экономического форума председатель Совета предпринимателей Аргентина-Россия сообщил, что подписываются соглашения с крупными российскими компаниями на экспорт водки в Аргентину. Действительно, хотят начать поставлять ряд марок водки в республику. Потребление водки в нашей стране в последние годы заметно выросло, но в Аргентине нет российской водки: есть из Польши, Швеции, Черногории, даже из Франции, но из России нет. Первая поставка ожидается в конце ноября – начале декабря этого года. В ближайшее время будут подписаны контракты. Это соглашения между частными лицами, и пока контракты не подписаны, мне сложно говорить об именах и брендах.– Россия и Аргентина договорились о поставках инсулина в республику. Когда могут быть первые поставки?– Такое заявление также сделал председатель Совета предпринимателей Аргентина-Россия во время экономического форума в Санкт Петербурге. Речь о договоренности между российской компанией и муниципалитетом Хосе К. Пас в провинции Буэнос Айрес. Сначала надо подписать контракт, и затем начнется процесс регистрации инсулина в Национальном управлении по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT).Мы также узнали, что этот же муниципалитет в августе подписал соглашение с российской фармацевтической компанией BIOCAD о сотрудничестве в области онкологических препаратов.– Если позволите, еще вопрос по военно-техническому сотрудничеству. Несколько лет назад стало известно о том, что Аргентина заинтересована в приобретении российских истребителей МиГ-29. Сейчас есть какая-то информация на этот счет?– Военные силы Аргентины сейчас находятся в процессе модернизации. Это касается и приобретения судов, и самолетов. Вы знаете, что Аргентина подписала соглашение с Данией о покупке 24 самолетов F-16. Насколько я знаю, их планируется передать к концу следующего года. Наверняка, ведутся переговоры о приобретении иностранной техники, но не с Россией.– Министерства обороны или энергетики двух стран вообще не поддерживают контакты?– Я знаю, что в посольстве РФ в Буэнос-Айресе есть военный атташат. Не знаю, встречались ли они с кем-то там. У нас тоже есть военный атташе, но нет разговоров о приобретении какой-то военной техники у России. Это сложно в текущих условиях.

https://ria.ru/20240906/argentina-1970950845.html

https://ria.ru/20240905/konflikt-1970928696.html

https://ria.ru/20240910/argentina-1971853942.html

https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951118811.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, аргентина, россия, энрике феррер