https://ria.ru/20240923/erdogan-1974324663.html

Эрдоган выступил за завершение уголовного дела против Израиля в МУС

Эрдоган выступил за завершение уголовного дела против Израиля в МУС - РИА Новости, 23.09.2024

Эрдоган выступил за завершение уголовного дела против Израиля в МУС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главному прокурору МУС Кариму Хану о необходимости завершения уголовного дела против Израиля для сохранения доверия РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T22:49

2024-09-23T22:49

2024-09-23T22:49

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реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

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АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главному прокурору МУС Кариму Хану о необходимости завершения уголовного дела против Израиля для сохранения доверия к международному праву. Эрдоган принял Хана в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Во время встречи президент Эрдоган заявил, что Израиль совершил геноцид в Газе, что администрация (Биньямина) Нетаньяху без колебаний нарушает международное право и права человека и что они безрассудно строят планы новых массовых убийств, полагая, что нет сил остановить их", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган заявил, что "Израиль должен ответить за совершенные им преступления, что для сохранения доверия к международному праву крайне важно, чтобы дело о геноциде, возбужденное против Израиля в Международном уголовном суде, было завершено и преступники геноцида понесли заслуженное наказание". "По словам Эрдогана, Турция будет продолжать прилагать все усилия для установления преступления геноцида с помощью конкретных доказательств", - уточнила канцелярия. В июне газета Jerusalem Post сообщала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Просьба Великобритании о вмешательстве была удовлетворена. В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.

https://ria.ru/20240923/livan-1974286097.html

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