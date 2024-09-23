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Эрдоган обвинил Вашингтон в подрыве доверия Анкары - РИА Новости, 23.09.2024
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11:44 23.09.2024 (обновлено: 13:04 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974205779.html
Эрдоган обвинил Вашингтон в подрыве доверия Анкары
Эрдоган обвинил Вашингтон в подрыве доверия Анкары - РИА Новости, 23.09.2024
Эрдоган обвинил Вашингтон в подрыве доверия Анкары
Американские санкции против турецкой оборонной промышленности подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:44
2024-09-23T13:04
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
мевлют чавушоглу
нато
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Американские санкции против турецкой оборонной промышленности подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в США, его слова приводит агентство Anadolu. "Меры и ограничения в отношении оборонной промышленности, наложенные на Турцию США, нашим союзником по НАТО, негативно сказываются на чувстве доверия. Также совершенно очевидно, что санкции CAATSA и наше исключение из программы F-35 противоречат духу альянса", — сказал турецкий лидер.Как писала летом газета Cumhuriyet со ссылкой на свои источники, Турция все еще хочет купить у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить превосходство над греческой авиацией. По информации издания, ради этого Анкара предложила Вашингтону не активировать купленные у России системы ПВО С-400.Эту публикацию опровергло турецкое Минобороны. Там подчеркнули, что российские ЗРК уже стоят на вооружении.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot. После того как Анкара не пошла на поводу у Вашингтона, ее исключили из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей турецкого ОПК по закону CAATSA.В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 и начали его реализовывать.
https://ria.ru/20240813/turtsija-1965862193.html
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, нато, f-35, с-400 «триумф», f-16
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Мевлют Чавушоглу, НАТО, F-35, С-400 «Триумф», F-16
Эрдоган обвинил Вашингтон в подрыве доверия Анкары

Эрдоган: санкции США подрывают доверие Турции к Вашингтону

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Американские санкции против турецкой оборонной промышленности подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в США, его слова приводит агентство Anadolu.
"Меры и ограничения в отношении оборонной промышленности, наложенные на Турцию США, нашим союзником по НАТО, негативно сказываются на чувстве доверия. Также совершенно очевидно, что санкции CAATSA и наше исключение из программы F-35 противоречат духу альянса", — сказал турецкий лидер.
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Как писала летом газета Cumhuriyet со ссылкой на свои источники, Турция все еще хочет купить у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить превосходство над греческой авиацией. По информации издания, ради этого Анкара предложила Вашингтону не активировать купленные у России системы ПВО С-400.
Эту публикацию опровергло турецкое Минобороны. Там подчеркнули, что российские ЗРК уже стоят на вооружении.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot. После того как Анкара не пошла на поводу у Вашингтона, ее исключили из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей турецкого ОПК по закону CAATSA.
В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 и начали его реализовывать.
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганМевлют ЧавушоглуНАТОF-35С-400 «Триумф»F-16
 
 
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