Эрдоган обвинил Вашингтон в подрыве доверия Анкары
Эрдоган: санкции США подрывают доверие Турции к Вашингтону
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Американские санкции против турецкой оборонной промышленности подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в США, его слова приводит агентство Anadolu.
"Меры и ограничения в отношении оборонной промышленности, наложенные на Турцию США, нашим союзником по НАТО, негативно сказываются на чувстве доверия. Также совершенно очевидно, что санкции CAATSA и наше исключение из программы F-35 противоречат духу альянса", — сказал турецкий лидер.
Как писала летом газета Cumhuriyet со ссылкой на свои источники, Турция все еще хочет купить у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить превосходство над греческой авиацией. По информации издания, ради этого Анкара предложила Вашингтону не активировать купленные у России системы ПВО С-400.
Эту публикацию опровергло турецкое Минобороны. Там подчеркнули, что российские ЗРК уже стоят на вооружении.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot. После того как Анкара не пошла на поводу у Вашингтона, ее исключили из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей турецкого ОПК по закону CAATSA.
В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 и начали его реализовывать.
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