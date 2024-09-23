https://ria.ru/20240923/erdogan-1974205779.html

Эрдоган обвинил Вашингтон в подрыве доверия Анкары

Эрдоган обвинил Вашингтон в подрыве доверия Анкары - РИА Новости, 23.09.2024

Эрдоган обвинил Вашингтон в подрыве доверия Анкары

Американские санкции против турецкой оборонной промышленности подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:44

2024-09-23T11:44

2024-09-23T13:04

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сша

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

мевлют чавушоглу

нато

f-35

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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Американские санкции против турецкой оборонной промышленности подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в США, его слова приводит агентство Anadolu. "Меры и ограничения в отношении оборонной промышленности, наложенные на Турцию США, нашим союзником по НАТО, негативно сказываются на чувстве доверия. Также совершенно очевидно, что санкции CAATSA и наше исключение из программы F-35 противоречат духу альянса", — сказал турецкий лидер.Как писала летом газета Cumhuriyet со ссылкой на свои источники, Турция все еще хочет купить у США истребители нового поколения F-35, чтобы получить превосходство над греческой авиацией. По информации издания, ради этого Анкара предложила Вашингтону не активировать купленные у России системы ПВО С-400.Эту публикацию опровергло турецкое Минобороны. Там подчеркнули, что российские ЗРК уже стоят на вооружении.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot. После того как Анкара не пошла на поводу у Вашингтона, ее исключили из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей турецкого ОПК по закону CAATSA.В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 и начали его реализовывать.

https://ria.ru/20240813/turtsija-1965862193.html

https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959115911.html

турция

сша

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, нато, f-35, с-400 «триумф», f-16