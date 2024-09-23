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Эрдоган встретится с представителями крупнейших мировых компаний - РИА Новости, 23.09.2024
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00:36 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974147322.html
Эрдоган встретится с представителями крупнейших мировых компаний
Эрдоган встретится с представителями крупнейших мировых компаний - РИА Новости, 23.09.2024
Эрдоган встретится с представителями крупнейших мировых компаний
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в понедельник в Нью-Йорке с представителями крупнейших мировых компаний, будут обсуждены возможности для... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T00:36
2024-09-23T00:36
экономика
турция
сша
нью-йорк (город)
реджеп тайип эрдоган
мехмет шимшек
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в понедельник в Нью-Йорке с представителями крупнейших мировых компаний, будут обсуждены возможности для инвестиций в страну. По данным турецкой газеты Sabah, на встрече, который планируется провести 23 сентября, будут присутствовать представители 20 из 100 крупнейших мировых компаний. "В штаб-квартире инвестиционного банка Goldman Sachs на Манхэттене также состоится инвестиционная конференция с участием министра финансов и казначейства Турции Мехмета Шимшека и главы Центрального банка Фатиха Карахана", - писало ранее издание. ВЗОРЫ НА США Газета Sabah сообщала, что правительство Турции рассчитывает довести объем торговли с США до 100 миллиардов долларов, и для достижения этой цели предполагается расширить сотрудничество между двумя странами в таких областях, как энергетика, климат и производство оборудования. По данным издания, по состоянию на 2023 год объем торговли с США составил 33,5 миллиарда долларов, из которых 14,8 миллиарда долларов - экспорт. Почти 2 тысячи американских компаний работают в Турции. Общий объем инвестиций этих компаний достигает 15 миллиардов долларов. Инвестиции турецких компаний в США составляют 11 миллиардов долларов. НАДЕЖДЫ Правительство Турции надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%, по итогам августа она продолжила резко замедляться - до 51,97% с 61,78% месяцем ранее. Тем временем Центробанк Турции уже шесть месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции.
https://ria.ru/20240917/izrail-1973135831.html
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турция
сша
нью-йорк (город)
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экономика, турция, сша, нью-йорк (город), реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек
Экономика, Турция, США, Нью-Йорк (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек
Эрдоган встретится с представителями крупнейших мировых компаний

Sabah: Эрдоган обсудит в Нью-Йорке возможности для инвестиций в Турцию

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в понедельник в Нью-Йорке с представителями крупнейших мировых компаний, будут обсуждены возможности для инвестиций в страну.
По данным турецкой газеты Sabah, на встрече, который планируется провести 23 сентября, будут присутствовать представители 20 из 100 крупнейших мировых компаний.
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"В штаб-квартире инвестиционного банка Goldman Sachs на Манхэттене также состоится инвестиционная конференция с участием министра финансов и казначейства Турции Мехмета Шимшека и главы Центрального банка Фатиха Карахана", - писало ранее издание.
ВЗОРЫ НА США
Газета Sabah сообщала, что правительство Турции рассчитывает довести объем торговли с США до 100 миллиардов долларов, и для достижения этой цели предполагается расширить сотрудничество между двумя странами в таких областях, как энергетика, климат и производство оборудования.
По данным издания, по состоянию на 2023 год объем торговли с США составил 33,5 миллиарда долларов, из которых 14,8 миллиарда долларов - экспорт. Почти 2 тысячи американских компаний работают в Турции. Общий объем инвестиций этих компаний достигает 15 миллиардов долларов. Инвестиции турецких компаний в США составляют 11 миллиардов долларов.
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НАДЕЖДЫ
Правительство Турции надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%, по итогам августа она продолжила резко замедляться - до 51,97% с 61,78% месяцем ранее.
Тем временем Центробанк Турции уже шесть месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции.
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ЭкономикаТурцияСШАНью-Йорк (город)Реджеп Тайип ЭрдоганМехмет Шимшек
 
 
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