https://ria.ru/20240923/chernyshenko-1974305381.html

Чернышенко назначили представителем в совете Института развития интернета

Чернышенко назначили представителем в совете Института развития интернета - РИА Новости, 23.09.2024

Чернышенко назначили представителем в совете Института развития интернета

Правительство РФ назначило вице-премьера Дмитрия Чернышенко представителем РФ в наблюдательном совете АНО "Институт развития интернета", следует из... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:38

2024-09-23T19:38

2024-09-23T19:38

политика

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

сергей кириенко

институт развития интернета

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

госдума рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ назначило вице-премьера Дмитрия Чернышенко представителем РФ в наблюдательном совете АНО "Институт развития интернета", следует из распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить представителем Российской Федерации в наблюдательном совете автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н", - говорится в документе. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Согласно данным на сайте ИРИ, в набсовет также входят первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, занимая должности председателя и зампредседателя соответственно. Также в списке находятся глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, глава Минкульта РФ Ольга Любимова, председатель комитета по налогам и бюджету Госдумы РФ Андрей Макаров, замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова и другие.

https://ria.ru/20240917/rosmolodezh-1973146836.html

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политика, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, сергей кириенко, институт развития интернета, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф