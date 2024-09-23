https://ria.ru/20240923/chernyshenko-1974305381.html
Чернышенко назначили представителем в совете Института развития интернета
Чернышенко назначили представителем в совете Института развития интернета - РИА Новости, 23.09.2024
Чернышенко назначили представителем в совете Института развития интернета
Правительство РФ назначило вице-премьера Дмитрия Чернышенко представителем РФ в наблюдательном совете АНО "Институт развития интернета", следует из... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:38
2024-09-23T19:38
2024-09-23T19:38
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дмитрий чернышенко
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сергей кириенко
институт развития интернета
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ назначило вице-премьера Дмитрия Чернышенко представителем РФ в наблюдательном совете АНО "Институт развития интернета", следует из распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить представителем Российской Федерации в наблюдательном совете автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н", - говорится в документе. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Согласно данным на сайте ИРИ, в набсовет также входят первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, занимая должности председателя и зампредседателя соответственно. Также в списке находятся глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, глава Минкульта РФ Ольга Любимова, председатель комитета по налогам и бюджету Госдумы РФ Андрей Макаров, замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова и другие.
https://ria.ru/20240917/rosmolodezh-1973146836.html
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политика, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, сергей кириенко, институт развития интернета, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко, Институт развития интернета, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ
Чернышенко назначили представителем в совете Института развития интернета
Чернышенко назначили представителем в набсовете Института развития интернета