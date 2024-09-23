Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, заявил посол
Посол в России: Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС
Заседание стран БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани, изучит его, если оно поступит, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
"Начнем с того, что мы не получили приглашение на него. Если мы такое приглашение (на саммит БРИКС. — Прим. ред.) получим, мы его изучим и будет принято решение", — сказал он в интервью агентству.
При этом посол отметил, что Буэнос-Айрес не видит добавленной стоимости для себя в присоединении к БРИКС.
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"У нас очень хорошие отношения с Китаем, Бразилией, Индией, ЮАР, включая торгово-экономические связи. У нас есть свои собственные каналы общения с этими странами, поэтому мы не видим перспектив своего вступления туда. Сейчас для нас приоритет — вступление в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Прим. ред.)", — указал дипломат.
Решение о расширении БРИКС было принято на саммите в ЮАР. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в группу теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти в декабре 2023 года уведомил официальными письмами лидеров государств БРИКС об отказе страны от присоединения к группе.
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