https://ria.ru/20240923/briks-1974154334.html

Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, заявил посол

Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 23.09.2024

Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, заявил посол

Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани, изучит его, если оно поступит, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T04:25

2024-09-23T04:25

2024-09-23T10:00

в мире

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хавьер милей

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саммит брикс

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани, изучит его, если оно поступит, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября. "Начнем с того, что мы не получили приглашение на него. Если мы такое приглашение (на саммит БРИКС. — Прим. ред.) получим, мы его изучим и будет принято решение", — сказал он в интервью агентству. При этом посол отметил, что Буэнос-Айрес не видит добавленной стоимости для себя в присоединении к БРИКС. "У нас очень хорошие отношения с Китаем, Бразилией, Индией, ЮАР, включая торгово-экономические связи. У нас есть свои собственные каналы общения с этими странами, поэтому мы не видим перспектив своего вступления туда. Сейчас для нас приоритет — вступление в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Прим. ред.)", — указал дипломат. Решение о расширении БРИКС было принято на саммите в ЮАР. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в группу теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти в декабре 2023 года уведомил официальными письмами лидеров государств БРИКС об отказе страны от присоединения к группе. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.

https://ria.ru/20240922/argentina-1974060445.html

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