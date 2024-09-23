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Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 23.09.2024
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04:25 23.09.2024 (обновлено: 10:00 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/briks-1974154334.html
Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, заявил посол
Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 23.09.2024
Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, заявил посол
Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани, изучит его, если оно поступит, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T04:25
2024-09-23T10:00
в мире
аргентина
хавьер милей
брикс
саммит брикс
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани, изучит его, если оно поступит, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября. "Начнем с того, что мы не получили приглашение на него. Если мы такое приглашение (на саммит БРИКС. — Прим. ред.) получим, мы его изучим и будет принято решение", — сказал он в интервью агентству. При этом посол отметил, что Буэнос-Айрес не видит добавленной стоимости для себя в присоединении к БРИКС. "У нас очень хорошие отношения с Китаем, Бразилией, Индией, ЮАР, включая торгово-экономические связи. У нас есть свои собственные каналы общения с этими странами, поэтому мы не видим перспектив своего вступления туда. Сейчас для нас приоритет — вступление в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Прим. ред.)", — указал дипломат. Решение о расширении БРИКС было принято на саммите в ЮАР. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в группу теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти в декабре 2023 года уведомил официальными письмами лидеров государств БРИКС об отказе страны от присоединения к группе. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
https://ria.ru/20240922/argentina-1974060445.html
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в мире, аргентина, хавьер милей, брикс, саммит брикс
В мире, Аргентина, Хавьер Милей, БРИКС, Саммит БРИКС
Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС, заявил посол

Посол в России: Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание стран БРИКС
Заседание стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани, изучит его, если оно поступит, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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"Начнем с того, что мы не получили приглашение на него. Если мы такое приглашение (на саммит БРИКС. — Прим. ред.) получим, мы его изучим и будет принято решение", — сказал он в интервью агентству.
При этом посол отметил, что Буэнос-Айрес не видит добавленной стоимости для себя в присоединении к БРИКС.
«
"У нас очень хорошие отношения с Китаем, Бразилией, Индией, ЮАР, включая торгово-экономические связи. У нас есть свои собственные каналы общения с этими странами, поэтому мы не видим перспектив своего вступления туда. Сейчас для нас приоритет — вступление в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Прим. ред.)", — указал дипломат.
Решение о расширении БРИКС было принято на саммите в ЮАР. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в группу теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти в декабре 2023 года уведомил официальными письмами лидеров государств БРИКС об отказе страны от присоединения к группе.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Талибы подали заявку на участие в саммите БРИКС в Казани
21 сентября, 10:52
 
В миреАргентинаХавьер МилейБРИКССаммит БРИКС
 
 
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