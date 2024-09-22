https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974046496.html

СМИ: Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

СМИ: Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов - РИА Новости, 22.09.2024

СМИ: Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

Владимир Зеленский в воскресенье начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T00:21

2024-09-22T00:21

2024-09-22T00:21

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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский в воскресенье начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где родился американский президент Джо Байден, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников. "Ожидается, что он отправился на армейский завод боеприпасов Скрэнтона в качестве начала напряженной недели в Соединенных Штатах, укрепляя поддержку Украины", - говорится в публикации со ссылкой на данные собеседников агентства, поделившихся планами Зеленского на условиях анонимности. Согласно официальному расписанию, в среду у Зеленского запланировано выступление на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В четверг он должен будет посетить Белый дом в Вашингтоне для встречи с Байденом. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США". Также ожидается, что Зеленский проведет отдельные встречи с вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис и ее соперником, бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Зеленский ранее заявил в своём Telegram-канале, что уже полностью подготовлен "план победы" Украины. В августе Зеленский заявлял, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973540297.html

https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973850138.html

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