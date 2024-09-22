Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/vzryv-1974088980.html
В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок
В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок - РИА Новости, 22.09.2024
В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок
Ребенок погиб, еще три человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:55
2024-09-22T12:55
происшествия
карабудахкентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974088242_0:62:1061:659_1920x0_80_0_0_734c91754a30bc6bcb1e2fc562c04f5d.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 сен - РИА Новости. Ребенок погиб, еще три человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщается в Telegram-канале МЧС России. “В населенном пункте Ачису из-за хлопока газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. При тушении пожарные МЧС России нашли тело мальчика. Еще трое пострадавших доставлены в больницу”, – говорится в сообщении. Огонь ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
карабудахкентский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974088242_97:0:1057:720_1920x0_80_0_0_3da8fb4443254c82805c512171303085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, карабудахкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Карабудахкентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок

В Дагестане при взрыве газа и пожаре в частном доме погиб ребенок

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в жилом доме в населенном пункте Ачису в Дагестане
Место пожара в жилом доме в населенном пункте Ачису в Дагестане - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в жилом доме в населенном пункте Ачису в Дагестане
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 22 сен - РИА Новости. Ребенок погиб, еще три человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
“В населенном пункте Ачису из-за хлопока газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. При тушении пожарные МЧС России нашли тело мальчика. Еще трое пострадавших доставлены в больницу”, – говорится в сообщении.
Огонь ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
13 марта 2023, 08:00
 
ПроисшествияКарабудахкентский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала