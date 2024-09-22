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В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок
В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок - РИА Новости, 22.09.2024
В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок
Ребенок погиб, еще три человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:55
2024-09-22T12:55
2024-09-22T12:55
происшествия
карабудахкентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 сен - РИА Новости. Ребенок погиб, еще три человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщается в Telegram-канале МЧС России. “В населенном пункте Ачису из-за хлопока газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. При тушении пожарные МЧС России нашли тело мальчика. Еще трое пострадавших доставлены в больницу”, – говорится в сообщении. Огонь ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
карабудахкентский район
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происшествия, карабудахкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Карабудахкентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок
В Дагестане при взрыве газа и пожаре в частном доме погиб ребенок