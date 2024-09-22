https://ria.ru/20240922/vzryv-1974088980.html

В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок

В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок - РИА Новости, 22.09.2024

В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок

Ребенок погиб, еще три человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:55

2024-09-22T12:55

2024-09-22T12:55

происшествия

карабудахкентский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 сен - РИА Новости. Ребенок погиб, еще три человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщается в Telegram-канале МЧС России. “В населенном пункте Ачису из-за хлопока газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. При тушении пожарные МЧС России нашли тело мальчика. Еще трое пострадавших доставлены в больницу”, – говорится в сообщении. Огонь ликвидировали на площади 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

карабудахкентский район

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2024

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происшествия, карабудахкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан