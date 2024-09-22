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Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.09.2024

Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Днепропетровской области

Второй взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T09:11

2024-09-22T09:11

2024-09-22T09:11

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". Несколькими минутами ранее "Общественное" сообщило о первом взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. "В Павлограде снова слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08.51 мск, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

павлоград

днепропетровская область

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, павлоград, днепропетровская область, одесская область