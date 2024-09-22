https://ria.ru/20240922/vzryv-1974064009.html
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.09.2024
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Днепропетровской области
Второй взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T09:11
2024-09-22T09:11
2024-09-22T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
павлоград
днепропетровская область
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". Несколькими минутами ранее "Общественное" сообщило о первом взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. "В Павлограде снова слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08.51 мск, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
павлоград
днепропетровская область
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павлоград, днепропетровская область, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Днепропетровской области
"Общественное": в Павлограде Днепропетровской области прогремел второй взрыв