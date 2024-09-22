Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
"Общественное": в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08.35 мск, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.
"В Павлограде Днепропетровской области слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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