https://ria.ru/20240922/vzryv-1974063076.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T09:00

2024-09-22T09:00

2024-09-22T09:00

специальная военная операция на украине

в мире

павлоград

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08.35 мск, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. "В Павлограде Днепропетровской области слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

павлоград

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, павлоград, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины