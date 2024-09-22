Памфилова призвала страны СНГ не обращать внимания на критику Запада
Памфилова призвала страны СНГ не обращать внимания на критику выборов Западом
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Странам СНГ не стоит обращать внимание на критику своих электоральных кампаний со стороны государств Запада, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Надо вообще не обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает нас противниками или врагом", - сказала Памфилова белорусскому телеканалу "Беларусь 1", комментируя постоянную критику со стороны Запада проводимых в странах СНГ выборов.
"А судьи кто? Назовите мне тех, кто критикует (выборы в странах СНГ – ред.)? Те, кто сам назначил себя демократией? Те, у кого уже давно никакой демократии нет? В Европе власть захватили нелегитимные, никем не избираемые (политики – ред.) а-ля Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - ред.). Она диктует (политику – ред.) всей Европе несмотря на то, что где-то (в некоторых странах ЕС – ред.) выборы проходят и граждане отдают предпочтения совершенно противоположным силам, которые декларируют противоположную политику… Но им (еврочиновникам – ред.) наплевать, они проводят жесткую тоталитарную линию… под диктат Вашингтона. Это что, демократия?" - продолжила глава российского ЦИК.
Памфилова пояснила, что западные наблюдатели на выборах предвзяты в оценках. "Если страна подчиняется, наплевав на свой суверенитет, тем правилам, которое диктует западное меньшинство в своих интересах, значит, там все будет хорошо, закроют глаза. А если страна пытается отстаивать свой суверенитет на основе своих национальных традиций, особенностей, не позволяет потрошить себя, ставить себя на колени, значит, эта правозащитная дубинка под названием "оценка выборов" будет бить наотмашь", - добавила она.