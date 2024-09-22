https://ria.ru/20240922/vsu-1974072744.html
Капитан ВСУ сделал внезапное признание
Капитан ВСУ сделал внезапное признание - РИА Новости, 22.09.2024
Капитан ВСУ сделал внезапное признание
Положение ВСУ в районе Красноармейска крайне тяжелое, рассказал Washington Post украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным Физик. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:38
2024-09-22T10:38
2024-09-22T10:41
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Положение ВСУ в районе Красноармейска крайне тяжелое, рассказал Washington Post украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным Физик."Несмотря на то, что Красноармейск остается под контролем Украины, как логистический узел, его "уже можно назвать потерянным", — сказал он.Российским силам удалось отрезать три основные дороги, разрушить мосты или продвинуться достаточно близко, чтобы контролировать движение украинской армии с помощью артиллерии и беспилотников, добавил офицер."Мы не можем собрать достаточно сил и пехоты, чтобы провести контрнаступление. То есть мы вынуждены все время обороняться и медленно — если нет возможности не попасть в окружение или еще что-то — медленно отступать", — заключил Физик.Другой солдат рассказал, что на фронте наблюдается нехватка боеприпасов. Так, на выпущенные ВСУ три-четыре ракеты приходятся восемь российских. А панацеи против российских авиабомб и вовсе нет, добавил он в комментарии издании.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20240918/vsu-1973515630.html
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в мире, красноармейск, украина, донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Украина, Донбасс, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Капитан ВСУ сделал внезапное признание
Украинский командир: ВСУ потеряли Красноармейск как логистический узел
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Положение ВСУ в районе Красноармейска
крайне тяжелое, рассказал Washington Post
украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным Физик.
"Несмотря на то, что Красноармейск остается под контролем Украины, как логистический узел, его "уже можно назвать потерянным", — сказал он.
Российским силам удалось отрезать три основные дороги, разрушить мосты или продвинуться достаточно близко, чтобы контролировать движение украинской армии с помощью артиллерии и беспилотников, добавил офицер.
"Мы не можем собрать достаточно сил и пехоты, чтобы провести контрнаступление. То есть мы вынуждены все время обороняться и медленно — если нет возможности не попасть в окружение или еще что-то — медленно отступать", — заключил Физик.
Другой солдат рассказал, что на фронте наблюдается нехватка боеприпасов. Так, на выпущенные ВСУ три-четыре ракеты приходятся восемь российских. А панацеи против российских авиабомб и вовсе нет, добавил он в комментарии издании.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе
. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.