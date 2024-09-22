https://ria.ru/20240922/voiny-1974057462.html
Мировое сообщество отказывается осудить эксгумацию Эстонией тел воинов РККА
Мировое сообщество отказывается осудить эксгумацию Эстонией тел воинов РККА - РИА Новости, 22.09.2024
Мировое сообщество отказывается осудить эксгумацию Эстонией тел воинов РККА
Профильные международные структуры остаются глухи к призывам РФ дать правовую оценку действиям Эстонии по раскопкам и эксгумации останков советских воинов,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T06:28
2024-09-22T06:28
2024-09-22T06:28
в мире
россия
эстония
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810031162_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f66fefa30d32710dc3a431d541eac6cf.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Профильные международные структуры остаются глухи к призывам РФ дать правовую оценку действиям Эстонии по раскопкам и эксгумации останков советских воинов, освободивших эстонцев от фашистской оккупации, заявил РИА Новости временный поверенных в делах России в Таллине Ленар Салимуллин.Двадцать второго сентября отмечается 80 лет со дня освобождения Красной армией Таллина от немецкой оккупации. Ранее правительство Эстонии объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Вандализму подверглись Таллинское военное кладбище, мемориальный комплекс у деревни Техумарди, могилы в парке Ильматсалу в Тарту. Прах советских солдат эксгумируется, а плиты с их именами демонтируются. В посольстве РФ назвали действия Эстонии вандализмом, направленным на переписывание итогов Второй мировой войны."Профильные международные структуры остаются глухи к многочисленным призывам России дать надлежащую правовую оценку безнравственным действиям руководства Эстонии", - сказал российский дипломат.По его словам, в подобных условиях посольство России в Эстонии "продолжает кропотливую работу по уходу за сохраняющимися в республике объектами советского военно-мемориального наследия, которые символизирую нашу общую победу над нацизмом".
россия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810031162_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_eb245d692ec86a04f0f54a8739cc3f15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Эстония, Великая Отечественная война (1941-1945)
Мировое сообщество отказывается осудить эксгумацию Эстонией тел воинов РККА
Посольство РФ: мировое сообщество глухо к призывам России
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Профильные международные структуры остаются глухи к призывам РФ дать правовую оценку действиям Эстонии по раскопкам и эксгумации останков советских воинов, освободивших эстонцев от фашистской оккупации, заявил РИА Новости временный поверенных в делах России в Таллине Ленар Салимуллин.
Двадцать второго сентября отмечается 80 лет со дня освобождения Красной армией Таллина от немецкой оккупации. Ранее правительство Эстонии объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Вандализму подверглись Таллинское военное кладбище, мемориальный комплекс у деревни Техумарди, могилы в парке Ильматсалу в Тарту
. Прах советских солдат эксгумируется, а плиты с их именами демонтируются. В посольстве РФ назвали действия Эстонии вандализмом, направленным на переписывание итогов Второй мировой войны.
"Профильные международные структуры остаются глухи к многочисленным призывам России дать надлежащую правовую оценку безнравственным действиям руководства Эстонии", - сказал российский дипломат.
По его словам, в подобных условиях посольство России в Эстонии "продолжает кропотливую работу по уходу за сохраняющимися в республике объектами советского военно-мемориального наследия, которые символизирую нашу общую победу над нацизмом".