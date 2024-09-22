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Мировое сообщество отказывается осудить эксгумацию Эстонией тел воинов РККА

Мировое сообщество отказывается осудить эксгумацию Эстонией тел воинов РККА - РИА Новости, 22.09.2024

Мировое сообщество отказывается осудить эксгумацию Эстонией тел воинов РККА

Профильные международные структуры остаются глухи к призывам РФ дать правовую оценку действиям Эстонии по раскопкам и эксгумации останков советских воинов,... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T06:28

2024-09-22T06:28

2024-09-22T06:28

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эстония

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Профильные международные структуры остаются глухи к призывам РФ дать правовую оценку действиям Эстонии по раскопкам и эксгумации останков советских воинов, освободивших эстонцев от фашистской оккупации, заявил РИА Новости временный поверенных в делах России в Таллине Ленар Салимуллин.Двадцать второго сентября отмечается 80 лет со дня освобождения Красной армией Таллина от немецкой оккупации. Ранее правительство Эстонии объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Вандализму подверглись Таллинское военное кладбище, мемориальный комплекс у деревни Техумарди, могилы в парке Ильматсалу в Тарту. Прах советских солдат эксгумируется, а плиты с их именами демонтируются. В посольстве РФ назвали действия Эстонии вандализмом, направленным на переписывание итогов Второй мировой войны."Профильные международные структуры остаются глухи к многочисленным призывам России дать надлежащую правовую оценку безнравственным действиям руководства Эстонии", - сказал российский дипломат.По его словам, в подобных условиях посольство России в Эстонии "продолжает кропотливую работу по уходу за сохраняющимися в республике объектами советского военно-мемориального наследия, которые символизирую нашу общую победу над нацизмом".

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в мире, россия, эстония, великая отечественная война (1941-1945)