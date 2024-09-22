https://ria.ru/20240922/vandal-1974126558.html

На Новодевичьем кладбище разгромили могилу Александра Маслякова

На Новодевичьем кладбище разгромили могилу Александра Маслякова - РИА Новости, 22.09.2024

На Новодевичьем кладбище разгромили могилу Александра Маслякова

Вандал разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале Mash. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T19:12

2024-09-22T19:12

2024-09-22T22:42

происшествия

москва

александр масляков

квн

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вандал разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале Mash."Вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии", — говорится в посте.По данным интернет-издания, после этого охранники вывели мужчину с территории кладбища.Позднее столичный главк МВД сообщил о задержании жителя Москвы 2004 года рождения. Сейчас его допрашивает полиция, уточнили РИА Новости в правоохранительных органах."Устанавливаются мотивы преступления", — сказал собеседник агентства.По его словам, мужчину увезли в отделение в неадекватном состоянии.Ему грозят штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до года, либо арест до трех месяцев, следует из статьи 244 УК России.Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни.

https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html

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происшествия, москва, александр масляков, квн