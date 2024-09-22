https://ria.ru/20240922/snegopad-1974142709.html

В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде

В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде - РИА Новости, 22.09.2024

В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде

Один человек погиб от переохлаждения из-за снегопада в ЮАР, сообщает местный телеканал SABC News. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T23:20

2024-09-22T23:20

2024-09-22T23:20

в мире

юар

квазулу-натал

йоханнесбург

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Один человек погиб от переохлаждения из-за снегопада в ЮАР, сообщает местный телеканал SABC News. В субботу телеканал сообщал, что неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия. "Один человек умер от сильного холода" - передает телеканал SABC News. По данным телеканала, погибший провел ночь в такси в пробке на трассе, ведущей из Йоханнесбурга в провинцию Квазулу-Натал, после чего потерял сознание в торговом центре. Медики пытались стабилизировать его состояние, однако по прибытии в больницу пациент был объявлен мертвым. Телеканал пишет, что в настоящее время ведутся работы по расчистке трассы от снега.

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941330046.html

юар

квазулу-натал

йоханнесбург

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в мире, юар, квазулу-натал, йоханнесбург