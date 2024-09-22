Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/snegopad-1974142709.html
В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде
В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде - РИА Новости, 22.09.2024
В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде
Один человек погиб от переохлаждения из-за снегопада в ЮАР, сообщает местный телеканал SABC News. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T23:20
2024-09-22T23:20
в мире
юар
квазулу-натал
йоханнесбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974101826_0:266:960:806_1920x0_80_0_0_bdde26fa58d2b862b6b341771b41d73a.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Один человек погиб от переохлаждения из-за снегопада в ЮАР, сообщает местный телеканал SABC News. В субботу телеканал сообщал, что неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия. "Один человек умер от сильного холода" - передает телеканал SABC News. По данным телеканала, погибший провел ночь в такси в пробке на трассе, ведущей из Йоханнесбурга в провинцию Квазулу-Натал, после чего потерял сознание в торговом центре. Медики пытались стабилизировать его состояние, однако по прибытии в больницу пациент был объявлен мертвым. Телеканал пишет, что в настоящее время ведутся работы по расчистке трассы от снега.
https://ria.ru/20240421/germaniya-1941330046.html
юар
квазулу-натал
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974101826_0:188:960:908_1920x0_80_0_0_11c0df3872508f7fc64d3aee9ec7cc3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, квазулу-натал, йоханнесбург
В мире, ЮАР, Квазулу-Натал, Йоханнесбург
В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде

SABC News: в ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде

© Фото : Department of Community Safety, Roads and TransportПоследствия снегопада в провинции Квазулу-Натал в ЮАР
Последствия снегопада в провинции Квазулу-Натал в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Department of Community Safety, Roads and Transport
Последствия снегопада в провинции Квазулу-Натал в ЮАР
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Один человек погиб от переохлаждения из-за снегопада в ЮАР, сообщает местный телеканал SABC News.
В субботу телеканал сообщал, что неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия.
© Фото : Department of Community Safety, Roads and TransportПоследствия снегопада в провинции Квазулу-Натал в ЮАР
Последствия снегопада в провинции Квазулу-Натал в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Department of Community Safety, Roads and Transport
Последствия снегопада в провинции Квазулу-Натал в ЮАР
"Один человек умер от сильного холода" - передает телеканал SABC News.
По данным телеканала, погибший провел ночь в такси в пробке на трассе, ведущей из Йоханнесбурга в провинцию Квазулу-Натал, после чего потерял сознание в торговом центре. Медики пытались стабилизировать его состояние, однако по прибытии в больницу пациент был объявлен мертвым.
Телеканал пишет, что в настоящее время ведутся работы по расчистке трассы от снега.
Снегопад в Германии. 20 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
В Германии один человек погиб из-за заморозков и выпавшего снега
21 апреля, 12:49
 
В миреЮАРКвазулу-НаталЙоханнесбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала