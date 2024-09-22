В ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде
SABC News: в ЮАР один человек погиб из-за переохлаждения при снегопаде
© Фото : Department of Community Safety, Roads and TransportПоследствия снегопада в провинции Квазулу-Натал в ЮАР
© Фото : Department of Community Safety, Roads and Transport
Последствия снегопада в провинции Квазулу-Натал в ЮАР
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Один человек погиб от переохлаждения из-за снегопада в ЮАР, сообщает местный телеканал SABC News.
В субботу телеканал сообщал, что неожиданно выпавший в ЮАР снег парализовал движение по ряду дорог, для устранения последствий снегопада в провинции Квазулу-Натал будет привлечена армия.
© Фото : Department of Community Safety, Roads and TransportПоследствия снегопада в провинции Квазулу-Натал в ЮАР
© Фото : Department of Community Safety, Roads and Transport
Последствия снегопада в провинции Квазулу-Натал в ЮАР
"Один человек умер от сильного холода" - передает телеканал SABC News.
По данным телеканала, погибший провел ночь в такси в пробке на трассе, ведущей из Йоханнесбурга в провинцию Квазулу-Натал, после чего потерял сознание в торговом центре. Медики пытались стабилизировать его состояние, однако по прибытии в больницу пациент был объявлен мертвым.
Телеканал пишет, что в настоящее время ведутся работы по расчистке трассы от снега.
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