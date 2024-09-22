https://ria.ru/20240922/sneg-1974101294.html
В ЮАР задействуют армию из-за неожиданного снегопада
В ЮАР задействуют армию из-за неожиданного снегопада - РИА Новости, 22.09.2024
В ЮАР задействуют армию из-за неожиданного снегопада
Внезапно выпавший в ЮАР снег парализовал движение на нескольких дорогах, в провинции Квазулу-Натал для устранения последствий непогоды привлекут вооруженные... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:38
2024-09-22T14:38
2024-09-22T15:03
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Внезапно выпавший в ЮАР снег парализовал движение на нескольких дорогах, в провинции Квазулу-Натал для устранения последствий непогоды привлекут вооруженные силы, передает телеканал SABC News. "Армия будет развернута для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в Квазулу-Натале", — говорится в сообщении.По данным телеканала, метеорологические службы предупреждают о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции.В свою очередь, дорожные службы республики сообщили, что движение на некоторых трассах в разных районах страны парализовало или частично парализовало, но многопрофильные спасательные работы при этом начнутся только тогда, когда это станет безопасно.При этом, по информации Национального дорожного агентства ЮАР, уже сейчас несколько гуманитарных организаций помогают в оказании экстренной помощи для застрявших людей на трассе.
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в мире, юар, квазулу-натал
В мире, ЮАР, Квазулу-Натал
В ЮАР задействуют армию из-за неожиданного снегопада
SABC News: в ЮАР неожиданно выпавший снег парализовал движение на дорогах
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Внезапно выпавший в ЮАР снег парализовал движение на нескольких дорогах, в провинции Квазулу-Натал для устранения последствий непогоды привлекут вооруженные силы, передает телеканал SABC News
.
"Армия будет развернута для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в Квазулу-Натале", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, метеорологические службы предупреждают о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции.
В свою очередь, дорожные службы республики сообщили, что движение на некоторых трассах в разных районах страны парализовало или частично парализовало, но многопрофильные спасательные работы при этом начнутся только тогда, когда это станет безопасно.
При этом, по информации Национального дорожного агентства ЮАР, уже сейчас несколько гуманитарных организаций помогают в оказании экстренной помощи для застрявших людей на трассе.