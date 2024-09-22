https://ria.ru/20240922/sanktsii-1974098191.html

Кравцов высказался о санкциях, касающихся российских школьников

Кравцов высказался о санкциях, касающихся российских школьников - РИА Новости, 22.09.2024

Кравцов высказался о санкциях, касающихся российских школьников

Санкции, касающиеся школьников, из-за которых они не могут выступать на международных олимпиадах с российским флагом, демонстрируют лицо тех, кто их вводит,... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:13

2024-09-22T14:13

2024-09-22T14:13

россия

абхазия

армения

сергей кравцов

елена шмелева

в мире

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СОЧИ, 22 сен – РИА Новости. Санкции, касающиеся школьников, из-за которых они не могут выступать на международных олимпиадах с российским флагом, демонстрируют лицо тех, кто их вводит, использование таким образом школьников говорит о желании сломить Россию, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. В Сириусе завершилась Открытая Международная астрономическая олимпиада (OWAO), которая проходила с 15 сентября. Она объединила предметных специалистов со всего мира. Для участников, возраст которых не превышает 18 лет, была подготовлена культурная программа: лекции, мастер-классы и экскурсии. Участие в олимпиаде принимали дети из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Узбекистана, Венесуэлы, Болгарии, Кубы, Египта и Эфиопии, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Перу, Зимбабве и других стран. Россияне одержали победу в астрономическом состязании, завоевав шесть медалей. "Я хочу сказать, что, несмотря на те санкции, которые необоснованны в отношении нашей страны, самое, конечно, страшное то, что школьникам, детям, запрещают выступать с флагом. Санкции против детей говорят об истинном лице тех, кто вводит эти санкции. Для них нет ничего святого. Использование детей, школьников в том, чтобы как-то нас сломить. Все прекрасно понимают, что происходит, мы отстаиваем интересы нашей страны, мира в целом", - сказал журналистам Кравцов на полях олимпиады по астрономии в Сириусе. Говоря о перспективах и оценке развития научных исследований, в том числе на олимпиадах, председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева сказала, что все стандарты, заложенные в Сириусе, доказали свою результативность. "Перспективы - это те технологии и научные исследования, которые ведутся в России и которые позволили всему миру открыть космос. Которые сегодня развивают климатические исследования - у нас создан центр для изучения климата, здесь, в университете "Сириус", поэтому все сегодняшние стандарты школьного естественного, научного, математического образования, проявляются в том числе в победе нашей сборной (по олимпиаде астрономии - ред.)", - заключила Шмелева.

https://ria.ru/20240906/olimpiada-1971197448.html

россия

абхазия

армения

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россия, абхазия, армения, сергей кравцов, елена шмелева, в мире