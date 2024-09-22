https://ria.ru/20240922/quad-1974053528.html

США, Индия, Япония и Австралия запустят совместную миссию береговой охраны

США, Индия, Япония и Австралия запустят совместную миссию береговой охраны - РИА Новости, 22.09.2024

США, Индия, Япония и Австралия запустят совместную миссию береговой охраны

США, Индия, Япония и Австралия в 2025 году запустят совместную наблюдательную миссию своих служб береговой охраны в Индо-Тихоокеанском регионе под предлогом... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:30

2024-09-22T03:30

2024-09-22T03:30

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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. США, Индия, Япония и Австралия в 2025 году запустят совместную наблюдательную миссию своих служб береговой охраны в Индо-Тихоокеанском регионе под предлогом повышения безопасности, следует из совместного заявления по итогам встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министрами трех указанных стран в формате QUAD. "Береговая охрана США, Береговая охрана Японии, Пограничные силы Австралии и Береговая охрана Индии планируют начать первую миссию по наблюдению за судами в 2025 году для улучшения взаимодействия и повышения безопасности на море", - указано в тексте документа. Отмечается, что члены QUAD намерены продолжить проведение подобных миссий в последующие годы по всему Индо-Тихоокеанскому региону. Кроме того, стороны объявили о запуске пилотного логистического проекта по совместному использованию возможностей воздушных перевозок для более оперативной и эффективной поддержки реагирования гражданского населения на стихийные бедствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии. Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.

https://ria.ru/20240922/reforma-1974051974.html

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в мире, япония, сша, индия, джо байден, фумио кисида, синдзо абэ