США, Индия, Япония и Австралия запустят совместную миссию береговой охраны
Страны QUAD запустят совместную миссию береговой охраны в 2025 году
© AP Photo / Yuichi YamazakiСаммит лидеров Quad
© AP Photo / Yuichi Yamazaki
Саммит лидеров Quad. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. США, Индия, Япония и Австралия в 2025 году запустят совместную наблюдательную миссию своих служб береговой охраны в Индо-Тихоокеанском регионе под предлогом повышения безопасности, следует из совместного заявления по итогам встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министрами трех указанных стран в формате QUAD.
"Береговая охрана США, Береговая охрана Японии, Пограничные силы Австралии и Береговая охрана Индии планируют начать первую миссию по наблюдению за судами в 2025 году для улучшения взаимодействия и повышения безопасности на море", - указано в тексте документа.
Отмечается, что члены QUAD намерены продолжить проведение подобных миссий в последующие годы по всему Индо-Тихоокеанскому региону.
Кроме того, стороны объявили о запуске пилотного логистического проекта по совместному использованию возможностей воздушных перевозок для более оперативной и эффективной поддержки реагирования гражданского населения на стихийные бедствия в Индо-Тихоокеанском регионе.
Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии.
Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.