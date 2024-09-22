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США, Индия, Япония и Австралия запустят совместную миссию береговой охраны - РИА Новости, 22.09.2024
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03:30 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/quad-1974053528.html
США, Индия, Япония и Австралия запустят совместную миссию береговой охраны
США, Индия, Япония и Австралия запустят совместную миссию береговой охраны - РИА Новости, 22.09.2024
США, Индия, Япония и Австралия запустят совместную миссию береговой охраны
США, Индия, Япония и Австралия в 2025 году запустят совместную наблюдательную миссию своих служб береговой охраны в Индо-Тихоокеанском регионе под предлогом... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T03:30
2024-09-22T03:30
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. США, Индия, Япония и Австралия в 2025 году запустят совместную наблюдательную миссию своих служб береговой охраны в Индо-Тихоокеанском регионе под предлогом повышения безопасности, следует из совместного заявления по итогам встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министрами трех указанных стран в формате QUAD. "Береговая охрана США, Береговая охрана Японии, Пограничные силы Австралии и Береговая охрана Индии планируют начать первую миссию по наблюдению за судами в 2025 году для улучшения взаимодействия и повышения безопасности на море", - указано в тексте документа. Отмечается, что члены QUAD намерены продолжить проведение подобных миссий в последующие годы по всему Индо-Тихоокеанскому региону. Кроме того, стороны объявили о запуске пилотного логистического проекта по совместному использованию возможностей воздушных перевозок для более оперативной и эффективной поддержки реагирования гражданского населения на стихийные бедствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии. Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.
https://ria.ru/20240922/reforma-1974051974.html
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в мире, япония, сша, индия, джо байден, фумио кисида, синдзо абэ
В мире, Япония, США, Индия, Джо Байден, Фумио Кисида, Синдзо Абэ
США, Индия, Япония и Австралия запустят совместную миссию береговой охраны

Страны QUAD запустят совместную миссию береговой охраны в 2025 году

© AP Photo / Yuichi YamazakiСаммит лидеров Quad
Саммит лидеров Quad - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Yuichi Yamazaki
Саммит лидеров Quad. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. США, Индия, Япония и Австралия в 2025 году запустят совместную наблюдательную миссию своих служб береговой охраны в Индо-Тихоокеанском регионе под предлогом повышения безопасности, следует из совместного заявления по итогам встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министрами трех указанных стран в формате QUAD.
"Береговая охрана США, Береговая охрана Японии, Пограничные силы Австралии и Береговая охрана Индии планируют начать первую миссию по наблюдению за судами в 2025 году для улучшения взаимодействия и повышения безопасности на море", - указано в тексте документа.
Саммит лидеров QUAD в штате Делавэр, США. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны
02:45
Отмечается, что члены QUAD намерены продолжить проведение подобных миссий в последующие годы по всему Индо-Тихоокеанскому региону.
Кроме того, стороны объявили о запуске пилотного логистического проекта по совместному использованию возможностей воздушных перевозок для более оперативной и эффективной поддержки реагирования гражданского населения на стихийные бедствия в Индо-Тихоокеанском регионе.
Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии.
Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова
4 сентября, 13:33
 
В миреЯпонияСШАИндияДжо БайденФумио КисидаСиндзо Абэ
 
 
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