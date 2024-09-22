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Лидеры QUAD выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море - РИА Новости, 22.09.2024
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03:07 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/quad-1974052580.html
Лидеры QUAD выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море
Лидеры QUAD выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море - РИА Новости, 22.09.2024
Лидеры QUAD выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море
Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии выразили серьезное беспокойство ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T03:07
2024-09-22T03:07
в мире
сша
япония
южно-китайское море
джо байден
фумио кисида
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии выразили серьезное беспокойство ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, следует из совместного заявления по итогам встречи в формате QUAD. "Мы всерьез обеспокоены ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях. Мы продолжаем выражать серьезное беспокойство по поводу милитаризации спорных объектов, принудительных и запугивающих маневров в Южно-Китайском море", - указано в тексте документа. Главы государств также выступили против усилий, направленных на создание помех в деятельности других стран по эксплуатации морских ресурсов в регионе. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии. Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.
https://ria.ru/20240901/ssha-1969761274.html
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в мире, сша, япония, южно-китайское море, джо байден, фумио кисида
В мире, США, Япония, Южно-Китайское море, Джо Байден, Фумио Кисида
Лидеры QUAD выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море

США, Индия, Япония и Австралия обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море

© AP Photo / Yuichi YamazakiСаммит лидеров Quad
Саммит лидеров Quad - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Yuichi Yamazaki
Саммит лидеров Quad. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии выразили серьезное беспокойство ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, следует из совместного заявления по итогам встречи в формате QUAD.
"Мы всерьез обеспокоены ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях. Мы продолжаем выражать серьезное беспокойство по поводу милитаризации спорных объектов, принудительных и запугивающих маневров в Южно-Китайском море", - указано в тексте документа.
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
США призвали Китай воздержаться от эскалации ситуации в Южно-Китайском море
1 сентября, 02:30
Главы государств также выступили против усилий, направленных на создание помех в деятельности других стран по эксплуатации морских ресурсов в регионе.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии.
Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.
Саммит лидеров QUAD в штате Делавэр, США. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны
02:45
 
В миреСШАЯпонияЮжно-Китайское мореДжо БайденФумио Кисида
 
 
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