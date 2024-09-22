Лидеры QUAD выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море
США, Индия, Япония и Австралия обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море
© AP Photo / Yuichi YamazakiСаммит лидеров Quad
© AP Photo / Yuichi Yamazaki
Саммит лидеров Quad. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии выразили серьезное беспокойство ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, следует из совместного заявления по итогам встречи в формате QUAD.
"Мы всерьез обеспокоены ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях. Мы продолжаем выражать серьезное беспокойство по поводу милитаризации спорных объектов, принудительных и запугивающих маневров в Южно-Китайском море", - указано в тексте документа.
Главы государств также выступили против усилий, направленных на создание помех в деятельности других стран по эксплуатации морских ресурсов в регионе.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Встреча в формате QUAD станет своего рода "прощальной" для Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды после того, как оба заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый на пост президента США, второй - в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии.
Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояния с Китаем.