https://ria.ru/20240922/pokhischenie-1973904198.html

"Приговора все еще нет". Чем обернется громкое дело о похищении школьницы

"Приговора все еще нет". Чем обернется громкое дело о похищении школьницы - РИА Новости, 22.09.2024

"Приговора все еще нет". Чем обернется громкое дело о похищении школьницы

В Калужской области идет судебный процесс над семьей Новиковых. В конце ноября 2023-го они похитили восьмилетнюю Зою Л. (имя изменено) и требовали за нее... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T08:00

2024-09-22T08:00

2024-09-22T08:03

россия

происшествия

тульская область

калужская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Калужской области идет судебный процесс над семьей Новиковых. В конце ноября 2023-го они похитили восьмилетнюю Зою Л. (имя изменено) и требовали за нее полтора миллиона рублей. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости."Ваша девочка у нас"Зое сейчас девять. Второй класс она почти полностью прошла на домашнем обучении."Дочка еще долгое время боялась ходить в школу, спит с включенным светом", — говорит Ирина, мать девочки.В тот день, 29 ноября, Зоя возвращалась с уроков с одноклассниками на автобусе. Второкласснице приходилось самой добираться до дома — мать не успевала забирать ее из-за работы. От остановки еще полтора километра пешком.Девочка так и не дошла до подъезда. "Я с ней созванивалась около трех часов дня. Она сказала, что покатается с горки с одноклассниками и пойдет домой. После этого мы не общались", — рассказывает Ирина.Мать обзвонила всех соседей и родственников, собралась уже идти в полицию, но тут в Telegram пришло сообщение от пользователя с ником Рыжик: "Ваша девочка у нас. Она будет отпущена в целости и сохранности после того, как вы переведете сумму на счет, который будет ниже. Деньги нужно перевести в криптовалюте. В ваших интересах сделать все быстро, сумма 1 500 000 рублей".Злоумышленники также настаивали, что в полицию обращаться не нужно. Однако Ирина сразу позвонила в дежурную часть."Надели на голову мешок"На следующий день, 30 ноября, ребенка начали активно искать. К полицейским подключились волонтеры "Лизы Алерт" и местные жители. В Следственном комитете завели уголовное дело по двум статьям УК: 126 ("Похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений") и 163 ("Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере").Уже вечером девочку нашли живой в 30 километрах от дома — в деревне Таратухино Тульской области. Жительница поселка сообщила полиции, что школьница сама постучалась к ней в дом."Девочка рассказала прибывшим полицейским, что по дороге ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время. Затем на машине отвезли в другое место и высадили на дороге", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Тем же вечером сотрудники полиции доставили девочку домой. "Это не сутки — это ад был. Зима, холодно, ураган, и она без спроса не уходит, она домашняя. Я просто выдохнула, когда узнала, что она жива", — призналась мать Зои.Однако расследование на этом не закончилось. Следователи продолжили искать злоумышленников. Изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, в какой деревне удерживали школьницу."Испугались и отпустили"Личности похитителей установили быстро. Уже 1 декабря к ним пришли полицейские. "Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области", — написала Ирина Волк.По сообщениям СК России, подозреваемые оказались членами одной семьи: Ирина Новикова, ее бывший муж Дмитрий и их сын Андрей, а также нынешний супруг женщины Аркадий, ранее судимый за покушение на убийство.По свидетельствам соседей, все взрослые в семье — безработные, при этом у них большое хозяйство и много голов домашнего скота. Ведут затворнический образ жизни, воспитывают пятерых несовершеннолетних детей. Как позже выяснилось, похитить ребенка они решили, чтобы заработать денег. Узнав о том, что девочку ищет полиция, отпустили ее, испугавшись наказания."Ввиду широкой огласки безвестного исчезновения девочки подозреваемые отвезли ребенка в деревню", — пояснили в региональном СК России."Навязчивая идея"Сначала подозреваемые утверждали, что похищение — идея Аркадия, о которой он никому не сказал."Я поверила мужу, что это может быть знакомая, и что плохого в том, чтоб подвезти. Какая должна быть моя реакция? Моя вина только в том, что сразу ничего не поняла", — заявила Ирина Новикова на суде.Бывшего супруга Дмитрия, по ее словам, вообще с ними в тот день не было.Против Аркадия дал показания и сын Ирины. "Он просто ее сопроводил в машину, она ничего не говорила, не кричала, никакого насилия не было, — объяснял Андрей. — Я видел похищение, но не понимал. Все было адекватно, и да, меня смутило, что он закрыл ей глаза шапочкой. Я спросил: "Что происходит?" Он сказал, что все хорошо, и улыбнулся".В итоге Аркадий взял вину на себя. Сказал, что родственники уговаривали его не похищать девочку. "Решил за пять минут, как ее увидел. Я просто ехал по улице, и мне пришла навязчивая идея похитить девочку. От отчаяния", — рассказал мужчина.Несмотря на его чистосердечное признание, Калужский районный суд заключил под стражу на два месяца всех четверых подозреваемых, предъявив обвинения в совершении похищения (ст. 126 УК) и вымогательстве (ст. 163 УК)."Не отговорил родителей"Следователи занимались делом восемь месяцев и выяснили, что семья планировала похищение заранее — объезжала населенные пункты в поисках самого удобного и безопасного варианта. Зоя стала жертвой случайно.В конце июля уголовное дело направили в суд.Ирину Новикову отпустили из СИЗО спустя два месяца, изменив меру пресечения на домашний арест. "Учтено, что у нее пять несовершеннолетних детей, один из них — ребенок-инвалид", — пояснила представитель пресс-службы СУ СК России по Калужской области Лилия Латыпова.Сын Ирины, 21-летний Андрей, заключил со следствием досудебное соглашение. Его дело выделили в отдельное производство, а 10 сентября первому из семьи объявили приговор: восемь лет лишения свободы в колонии строго режима с выплатой одного миллиона рублей семье девочки.Процесс над остальными членами семьи продолжается. Последнее слушание было 17 сентября, однако приговор так и не вынесли. Сторона защиты потребовала дополнительную проверку экспертов. "Не учли показания соседей, которые имеются в уголовном деле, о психическом состоянии девочки. В случае если экспертиза вызывает сомнения, мы имеем право подать ходатайство", — сказал адвокат Ирины Новиковой Анатолий Степин.Аркадий при этом заявил, что апелляцию подавать не будет. Следующее заседание состоится 29 октября. Вероятно, тогда и вынесут окончательный вердикт.

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https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html

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россия, происшествия, тульская область, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)