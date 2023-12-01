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Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ей надели на голову мешок - РИА Новости, 01.12.2023
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16:38 01.12.2023 (обновлено: 16:41 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/devochka-1913225116.html
Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ей надели на голову мешок
Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ей надели на голову мешок - РИА Новости, 01.12.2023
Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ей надели на голову мешок
Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ее посадили в автомобиль и надели на голову мешок, сообщила журналистам официальный представитель МВД России... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:38
2023-12-01T16:41
козельск
происшествия
тульская область
россия
ирина волк
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ее посадили в автомобиль и надели на голову мешок, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельске и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг в Тульской области. Утром в пятницу в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве: мужчины в возрасте 21, 40 и 44 года и женщина 37 лет. Следствие намерено просить об их аресте."Девочка рассказала прибывшим полицейским, что по дороге ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время. Затем на машине отвезли в другое место и высадили на дороге", - сказала Волк.По ее словам, у матери ребенка требовали 1,5 миллиона рублей, которые надо "было перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".Жительница деревни Таратухино Белевского района Тульской области заметила, как из машины высадили плачущую девочку, подошла к ней, узнала пропавшего ребенка и сообщила о случившемся в полицию, добавила Волк.
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Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
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козельск, происшествия, тульская область, россия, ирина волк
Козельск, Происшествия, Тульская область, Россия, Ирина Волк
Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ей надели на голову мешок

МВД: похищенная в Козельске девочка рассказала, что ей надели на голову мешок

© Фото : Ирина Волк/TelegramПропавшая в Калужской области девочка
Пропавшая в Калужской области девочка - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Ирина Волк/Telegram
Пропавшая в Калужской области девочка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ее посадили в автомобиль и надели на голову мешок, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельске и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг в Тульской области. Утром в пятницу в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве: мужчины в возрасте 21, 40 и 44 года и женщина 37 лет. Следствие намерено просить об их аресте.
"Девочка рассказала прибывшим полицейским, что по дороге ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время. Затем на машине отвезли в другое место и высадили на дороге", - сказала Волк.
По ее словам, у матери ребенка требовали 1,5 миллиона рублей, которые надо "было перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
Жительница деревни Таратухино Белевского района Тульской области заметила, как из машины высадили плачущую девочку, подошла к ней, узнала пропавшего ребенка и сообщила о случившемся в полицию, добавила Волк.
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КозельскПроисшествияТульская областьРоссияИрина Волк
 
 
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