https://ria.ru/20231201/devochka-1913225116.html

Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ей надели на голову мешок

Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ей надели на голову мешок - РИА Новости, 01.12.2023

Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ей надели на голову мешок

Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ее посадили в автомобиль и надели на голову мешок, сообщила журналистам официальный представитель МВД России... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:38

2023-12-01T16:38

2023-12-01T16:41

козельск

происшествия

тульская область

россия

ирина волк

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Похищенная в Козельске девочка рассказала, что ее посадили в автомобиль и надели на голову мешок, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельске и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг в Тульской области. Утром в пятницу в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве: мужчины в возрасте 21, 40 и 44 года и женщина 37 лет. Следствие намерено просить об их аресте."Девочка рассказала прибывшим полицейским, что по дороге ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время. Затем на машине отвезли в другое место и высадили на дороге", - сказала Волк.По ее словам, у матери ребенка требовали 1,5 миллиона рублей, которые надо "было перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".Жительница деревни Таратухино Белевского района Тульской области заметила, как из машины высадили плачущую девочку, подошла к ней, узнала пропавшего ребенка и сообщила о случившемся в полицию, добавила Волк.

https://ria.ru/20231201/devochka-1913131369.html

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Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки 2023-12-01T16:38 true PT0M50S

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козельск, происшествия, тульская область, россия, ирина волк