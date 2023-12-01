https://ria.ru/20231201/pokhititeli-1913260735.html
Один из похитителей девочки под Калугой был судим за покушение на убийство
Один из похитителей девочки под Калугой был судим за покушение на убийство - РИА Новости, 01.12.2023
Один из похитителей девочки под Калугой был судим за покушение на убийство
Один из похитителей восьмилетней девочки в Калужской области был судим за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах, по предварительным данным,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T19:21
2023-12-01T19:21
2023-12-01T19:21
происшествия
калужская область
россия
калуга
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913121755_0:26:570:347_1920x0_80_0_0_8422e9bd8e3b8e957b71c3e60ea19b00.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Один из похитителей восьмилетней девочки в Калужской области был судим за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах, по предварительным данным, судимы также еще двое, но эта информация проверяется, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Калужской области Лилия Латыпова. По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Следствие намерено просить об их аресте. "Один из подозреваемых, 40-летний супруг задержанной женщины сообщил нам, что был осужден к 11 годам лишения свободы по статье "Покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах". Сведения о судимости остальных фигурантов запрошены, предварительно, женщина и её бывший муж тоже судимы", - рассказала собеседница. По ее словам, всего у похитительницы шесть детей, в их числе есть и совсем маленькие. "По предварительным данным, подозреваемые - безработные. Но у них очень большое хозяйство в этой деревне – домашний скот, 30 голов. Живут они уединенно", - отметила Латыпова. Восьмилетняя девочка в четверг не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". Вечером в пятницу девочку нашли плачущей на обочине дороги в деревне Таратухино Белевского района Тульской области заметила. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время.
https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913202858.html
https://ria.ru/20231124/proisshestvie-1911511362.html
калужская область
россия
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913121755_0:0:570:429_1920x0_80_0_0_69f3e9444aa10b01ed3404a3e23f2c73.jpg
Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
2023-12-01T19:21
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, россия, калуга, ирина волк
Происшествия, Калужская область, Россия, Калуга, Ирина Волк
Один из похитителей девочки под Калугой был судим за покушение на убийство
СК: один из похитителей девочки под Калугой был судим за покушение на убийство
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Один из похитителей восьмилетней девочки в Калужской области был судим за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах, по предварительным данным, судимы также еще двое, но эта информация проверяется, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Калужской области Лилия Латыпова.
По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Следствие намерено просить об их аресте.
"Один из подозреваемых, 40-летний супруг задержанной женщины сообщил нам, что был осужден к 11 годам лишения свободы по статье "Покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах". Сведения о судимости остальных фигурантов запрошены, предварительно, женщина и её бывший муж тоже судимы", - рассказала собеседница.
По ее словам, всего у похитительницы шесть детей, в их числе есть и совсем маленькие.
"По предварительным данным, подозреваемые - безработные. Но у них очень большое хозяйство в этой деревне – домашний скот, 30 голов. Живут они уединенно", - отметила Латыпова.
СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области
Восьмилетняя девочка в четверг не вернулась из школы в Козельске
, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк
, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
Вечером в пятницу девочку нашли плачущей на обочине дороги в деревне Таратухино Белевского района Тульской области
заметила. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время.
На Урале двухлетняя девочка несколько часов провела в сугробе без одежды