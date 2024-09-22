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Песков объяснил, почему Столтенберг делает безответственные заявления - РИА Новости, 22.09.2024
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11:18 22.09.2024 (обновлено: 11:32 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/peskov-1974076889.html
Песков объяснил, почему Столтенберг делает безответственные заявления
Песков объяснил, почему Столтенберг делает безответственные заявления - РИА Новости, 22.09.2024
Песков объяснил, почему Столтенберг делает безответственные заявления
Генсек НАТО Йенс Столтенберг скоро покинет свой пост, поэтому позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:18
2024-09-22T11:32
европа
россия
дмитрий песков
йенс столтенберг
павел зарубин
нато
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг скоро покинет свой пост, поэтому позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России "красных линий", но его настрой разделяют многие в Европе - в Кремле слышали много подобных оголтелых слов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Он же человек уходящий, он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться", - заявил Песков.
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европа, россия, дмитрий песков, йенс столтенберг, павел зарубин, нато, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, Павел Зарубин, НАТО, В мире
Песков объяснил, почему Столтенберг делает безответственные заявления

Песков: настрой Столтенберга о несерьезности красных линий РФ разделяют в Европе

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг скоро покинет свой пост, поэтому позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России "красных линий", но его настрой разделяют многие в Европе - в Кремле слышали много подобных оголтелых слов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Он же человек уходящий, он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться", - заявил Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
08:00
 
ЕвропаРоссияДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергПавел ЗарубинНАТОВ мире
 
 
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