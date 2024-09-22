https://ria.ru/20240922/peskov-1974076889.html

Песков объяснил, почему Столтенберг делает безответственные заявления

Песков объяснил, почему Столтенберг делает безответственные заявления - РИА Новости, 22.09.2024

Песков объяснил, почему Столтенберг делает безответственные заявления

Генсек НАТО Йенс Столтенберг скоро покинет свой пост, поэтому позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:18

2024-09-22T11:18

2024-09-22T11:32

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг скоро покинет свой пост, поэтому позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России "красных линий", но его настрой разделяют многие в Европе - в Кремле слышали много подобных оголтелых слов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Он же человек уходящий, он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться", - заявил Песков.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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европа, россия, дмитрий песков, йенс столтенберг, павел зарубин, нато, в мире