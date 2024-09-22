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"Никогда этого не скажет". Украинскую журналистку разозлила ложь Зеленского - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/panchenko-1974057921.html
"Никогда этого не скажет". Украинскую журналистку разозлила ложь Зеленского
"Никогда этого не скажет". Украинскую журналистку разозлила ложь Зеленского - РИА Новости, 22.09.2024
"Никогда этого не скажет". Украинскую журналистку разозлила ложь Зеленского
Зеленский намеренно скрывает настоящее число погибших в ходе украинского конфликта солдат, заявила украинская журналистка Диана Панченко. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T06:49
2024-09-22T06:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
мария захарова
сергей шойгу
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Зеленский намеренно скрывает настоящее число погибших в ходе украинского конфликта солдат, заявила украинская журналистка Диана Панченко."Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих (ВСУ. — Прим. ред.). Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число", — написала она в соцсети X.По словам Панченко, глава киевского режима скрывает реальное число погибших солдат для создания иллюзии более благоприятной обстановки в ВСУ."Для него (Зеленского — Прим. ред.) жизни украинцев — это просто цифры. Только чтобы все хорошо звучало в отчетах!" — добавила журналистка.В феврале Зеленский утверждал, что потери ВСУ с начала конфликта составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД России Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны, 20 февраля сообщил, что украинские войска потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в период безуспешного контрнаступления летом-осенью 2023 года. Как отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в десять раз.
https://ria.ru/20240922/merkuris-1974056968.html
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в мире, украина, херсонская область , мария захарова, сергей шойгу, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Мария Захарова, Сергей Шойгу, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
"Никогда этого не скажет". Украинскую журналистку разозлила ложь Зеленского

Панченко: Зеленский лжет о реальном числе погибших солдат ВСУ в ходе конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Зеленский намеренно скрывает настоящее число погибших в ходе украинского конфликта солдат, заявила украинская журналистка Диана Панченко.
"Зеленский лжет о количестве погибших военнослужащих (ВСУ. — Прим. ред.). Он говорит, что их гораздо меньше 80 тысяч! Но он никогда не скажет нам точное число", — написала она в соцсети X.
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По словам Панченко, глава киевского режима скрывает реальное число погибших солдат для создания иллюзии более благоприятной обстановки в ВСУ.
"Для него (Зеленского — Прим. ред.) жизни украинцев — это просто цифры. Только чтобы все хорошо звучало в отчетах!" — добавила журналистка.
В феврале Зеленский утверждал, что потери ВСУ с начала конфликта составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД России Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны, 20 февраля сообщил, что украинские войска потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в период безуспешного контрнаступления летом-осенью 2023 года. Как отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в десять раз.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьМария ЗахароваСергей ШойгуВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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