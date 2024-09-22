https://ria.ru/20240922/pakistan-1974125115.html

В Пакистане при атаке на колонну с дипломатами погиб полицейский

В Пакистане при атаке на колонну с дипломатами погиб полицейский - РИА Новости, 22.09.2024

В Пакистане при атаке на колонну с дипломатами погиб полицейский

Один полицейский в Пакистане погиб и трое получили ранения в результате взрыва полицейской машины, сопровождавшей конвой с иностранными дипломатами, сообщил МИД РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T18:51

2024-09-22T18:51

2024-09-22T18:51

в мире

исламабад

пакистан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974116630_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_d5be70c6faaf5d6fcbb7864114b8d695.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен - РИА Новости. Один полицейский в Пакистане погиб и трое получили ранения в результате взрыва полицейской машины, сопровождавшей конвой с иностранными дипломатами, сообщил МИД страны. "Сегодня группа дипломатов, направлявшихся в Исламабад после поездки в Малам Джабба и Сват, стала свидетелем инцидента. Передовой полицейский автомобиль был подорван самодельным взрывным устройством, в результате чего погиб один из полицейских. Все члены дипломатического корпуса благополучно вернулись в Исламабад. Мы выражаем соболезнования семье погибшего полицейского и троим пострадавших в результате инцидента", - сказано в сообщении ведомства. МИД не уточнил, дипломаты каких стран находились в колонне. При этом, как отметил источник телеканала Geo, в колонне находились послы России, Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и других стран. Ранее российское посольство в Исламабаде сообщило, что автомобиль сопровождения делегации, где был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане. По данным посольства, в воскресенье глава российской дипмиссии в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном торгово-промышленной палатой Исламабада. Как отметили в посольстве, по пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине, несколько полицейских получили ранения, представители дипкорпуса не пострадали.

https://ria.ru/20240818/tel-aviv-1966951619.html

исламабад

пакистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, исламабад, пакистан, россия