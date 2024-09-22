В Пакистане при атаке на колонну с дипломатами погиб полицейский
МИД: в Пакистане при взрыве колонны с иностранными дипломатами погиб полицейский
© AP Photo / Fareed KhanАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
© AP Photo / Fareed Khan
Автомобиль скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен - РИА Новости. Один полицейский в Пакистане погиб и трое получили ранения в результате взрыва полицейской машины, сопровождавшей конвой с иностранными дипломатами, сообщил МИД страны.
"Сегодня группа дипломатов, направлявшихся в Исламабад после поездки в Малам Джабба и Сват, стала свидетелем инцидента. Передовой полицейский автомобиль был подорван самодельным взрывным устройством, в результате чего погиб один из полицейских. Все члены дипломатического корпуса благополучно вернулись в Исламабад. Мы выражаем соболезнования семье погибшего полицейского и троим пострадавших в результате инцидента", - сказано в сообщении ведомства.
© Фото : Посольство России в Пакистане/TelegramПосол России в Пакистане Альберт Хорев во время Форума по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва
Посол России в Пакистане Альберт Хорев во время Форума по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва
МИД не уточнил, дипломаты каких стран находились в колонне.
При этом, как отметил источник телеканала Geo, в колонне находились послы России, Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и других стран.
Ранее российское посольство в Исламабаде сообщило, что автомобиль сопровождения делегации, где был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане. По данным посольства, в воскресенье глава российской дипмиссии в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном торгово-промышленной палатой Исламабада.
Как отметили в посольстве, по пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине, несколько полицейских получили ранения, представители дипкорпуса не пострадали.
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