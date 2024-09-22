https://ria.ru/20240922/obstrel-1974101637.html

Украинские войска выпустили более 30 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили более 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 22.09.2024

Украинские войска выпустили более 30 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, за полтора часа выпущено 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, применялись в том числе кассетные... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:39

2024-09-22T14:39

2024-09-22T14:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, за полтора часа выпущено 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, применялись в том числе кассетные боеприпасы, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, с 11.25 мск по 13.00 украинские войска 13 раз обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия