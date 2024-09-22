https://ria.ru/20240922/maslyakov-1974127572.html

Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего

Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего - РИА Новости, 22.09.2024

Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего

Семья телеведущего Александра Маслякова подала заявление в полицию после инцидента на Новодевичьем кладбище, где мужчина разрушил могилу легендарного ведущего... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T19:29

2024-09-22T19:29

2024-09-22T22:48

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Семья телеведущего Александра Маслякова подала заявление в полицию после инцидента на Новодевичьем кладбище, где мужчина разрушил могилу легендарного ведущего КВН. "Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища", — сообщается в Telegram-канале КВН. Инцидент произошел на Новодевичьем кладбище. Неизвестный мужчина разрушил могилу известного телеведущего и легенды КВН Александра Маслякова, охранники задержали нарушителя и вывели его с кладбища, чтобы передать полиции. Как сообщили корреспонденту РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленник находится на допросе в полиции, устанавливаются мотивы преступления. Мужчина был доставлен в отделение полиции в неадекватном состоянии, уточнил собеседник агентства. В московском главке МВД подтвердили РИА Новости, что по этому правонарушению задержан житель Москвы 2004 года рождения. Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Он был похоронен 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве. Телеведущий родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1964 году Александр Масляков, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году руководство Гостелерадио СССР закрыло программу. Также Масляков вел передачи "Веселые ребята", "Песня года", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!" и "Адреса молодых". Программу "Клуб веселых и находчивых" возродили в 1986 году. Масляков — заслуженный деятель искусств России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", отмечен другими наградами.

https://ria.ru/20240910/maslyakov-1971466210.html

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