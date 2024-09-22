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При израильском авиаударе по деревне на юге Ливана погиб человек

При израильском авиаударе по деревне на юге Ливана погиб человек - РИА Новости, 22.09.2024

При израильском авиаударе по деревне на юге Ливана погиб человек

Один человек погиб, еще один пострадал при израильском авиаударе по деревне Айтарун на юге Ливана, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T10:34

2024-09-22T10:34

2024-09-22T10:34

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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при израильском авиаударе по деревне Айтарун на юге Ливана, передает ливанское агентство NNA. "Авиаудар израильского противника по деревне Айтарун привел к тому, что один человек погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении агентства. По данным NNA, в воскресенье утром Израиль нанес авиаудары приблизительно по 20 населенным пунктам на юге Ливана. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с утра воскресенья со стороны Ливана по северной части страны было выпущено более 100 снарядов. Движение "Хезболлах" заявило в воскресенье утром, что нанесло удары по военно-промышленному комплексу "Рафаэль" к северу от израильской Хайфы и Рамат-Давид на севере Израиля.

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Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, хайфа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане