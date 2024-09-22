https://ria.ru/20240922/kurs-1974116113.html
В Госдуме предложили посылать школьников на курс исправления за травлю
В Госдуме предложили посылать школьников на курс исправления за травлю - РИА Новости, 22.09.2024
В Госдуме предложили посылать школьников на курс исправления за травлю
В Государственную Думу внесут законопроект, направленный против травли в школах и предполагающий отправлять на исправительный курс буллеров и их родителей,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T17:05
2024-09-22T17:05
2024-09-22T20:30
общество
госдума рф
артем метелев (депутат)
татьяна голикова
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Государственную Думу внесут законопроект, направленный против травли в школах и предполагающий отправлять на исправительный курс буллеров и их родителей, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона."Для борьбы с травлей в школах депутаты предлагают привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав", — говорится в публикации.Согласно предложению депутатов, образовательная организация сможет направлять информацию о выявленной травле в комиссию. В случае подтверждения факта буллинга, с ребенком-агрессором проведут профилактическую работу.Комиссия также сможет назначать инициаторам травли и их родителям "курс исправления", который может включать работу с психологом и участие в волонтерских проектах."Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения", — заявил автор документа, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.Депутат особенно отметил важность привлечения в эти мероприятия родителей, которые, по его словам, очень часто не хотят признавать агрессивность своих детей и своим бездействием поощряют такое поведение.Во вторник член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести в школах анонимные опросы о травле со стороны учеников и учителей.По ее словам, на основе полученных данных Министерство просвещения будет иметь возможность сравнивать общеобразовательные организации, у органов власти появится возможность выявлять наиболее неблагополучные школы, которые находятся в зоне риска, и направлять в такие образовательные организации школьных психологов для профилактики издевательств среди обучающихся, что позволит снизить вероятность нападений со стороны учеников.
https://ria.ru/20240920/travlya-1973937295.html
https://ria.ru/20240920/konflikt-1973899298.html
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общество, госдума рф, артем метелев (депутат), татьяна голикова
Общество, Госдума РФ, Артем Метелев (депутат), Татьяна Голикова
В Госдуме предложили посылать школьников на курс исправления за травлю
В ГД предложили отправлять школьных буллеров и их родителей на курс исправления
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
В Государственную Думу внесут законопроект, направленный против травли в школах и предполагающий отправлять на исправительный курс буллеров и их родителей, пишет РБК
со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона.
"Для борьбы с травлей в школах депутаты предлагают привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав", — говорится в публикации.
Согласно предложению депутатов, образовательная организация сможет направлять информацию о выявленной травле в комиссию. В случае подтверждения факта буллинга, с ребенком-агрессором проведут профилактическую работу.
Комиссия также сможет назначать инициаторам травли и их родителям "курс исправления", который может включать работу с психологом и участие в волонтерских проектах.
«
"Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения", — заявил автор документа, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Депутат особенно отметил важность привлечения в эти мероприятия родителей, которые, по его словам, очень часто не хотят признавать агрессивность своих детей и своим бездействием поощряют такое поведение.
Во вторник член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой
с предложением ввести в школах анонимные опросы о травле со стороны учеников и учителей.
По ее словам, на основе полученных данных Министерство просвещения будет иметь возможность сравнивать общеобразовательные организации, у органов власти появится возможность выявлять наиболее неблагополучные школы, которые находятся в зоне риска, и направлять в такие образовательные организации школьных психологов для профилактики издевательств среди обучающихся, что позволит снизить вероятность нападений со стороны учеников.