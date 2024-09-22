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К "Крокусу" несут цветы и свечи в память о жертвах теракта - РИА Новости, 22.09.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:03 22.09.2024 (обновлено: 11:15 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/krokus-1974075955.html
К "Крокусу" несут цветы и свечи в память о жертвах теракта
К "Крокусу" несут цветы и свечи в память о жертвах теракта - РИА Новости, 22.09.2024
К "Крокусу" несут цветы и свечи в память о жертвах теракта
Люди несут цветы и свечи к мемориалу у "Крокус сити холла" в память о жертвах теракта, который произошел полгода назад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:03
2024-09-22T11:15
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
красногорск
москва
общество
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КРАСНОГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Люди несут цветы и свечи к мемориалу у "Крокус сити холла" в память о жертвах теракта, который произошел полгода назад, передает корреспондент РИА Новости.Люди приносят букеты, зажигают свечи у мемориала рядом со зданием сгоревшего концертного зала.В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе".Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.По данным РИА Новости, в первые сутки после теракта в "Крокус сити холле" было проведено не менее 11 обысков, чтобы найти материалы, имеющие отношение к уголовному делу. Обыски проводились как в квартирах, так и в хостелах. Все они были проведены в первые сутки после теракта.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240330/terakt-1936699601.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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крокус сити холл, красногорск, москва, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Красногорск, Москва, Общество
К "Крокусу" несут цветы и свечи в память о жертвах теракта

Люди несут цветы и свечи к "Крокусу" спустя полгода после теракта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
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КРАСНОГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Люди несут цветы и свечи к мемориалу у "Крокус сити холла" в память о жертвах теракта, который произошел полгода назад, передает корреспондент РИА Новости.
Люди приносят букеты, зажигают свечи у мемориала рядом со зданием сгоревшего концертного зала.
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В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
По данным РИА Новости, в первые сутки после теракта в "Крокус сити холле" было проведено не менее 11 обысков, чтобы найти материалы, имеющие отношение к уголовному делу. Обыски проводились как в квартирах, так и в хостелах. Все они были проведены в первые сутки после теракта.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллКрасногорскМоскваОбщество
 
 
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