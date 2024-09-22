https://ria.ru/20240922/krokus-1974059038.html
Жена фигуранта дела о теракте в "Крокусе" испытывает проблемы с сердцем
Жена фигуранта дела о теракте в "Крокусе" испытывает проблемы с сердцем - РИА Новости, 22.09.2024
Жена фигуранта дела о теракте в "Крокусе" испытывает проблемы с сердцем
Жена фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева испытывает проблемы с сердцем, сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:20
2024-09-22T07:20
2024-09-22T07:20
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РУДАКИ (Таджикистан), 22 сен - РИА Новости. Жена фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева испытывает проблемы с сердцем, сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева. "Еле оправилась от болезни, у нее до сих пор болит сердце", - сказала она, говоря о жене Далера Мирзоева. По словам Мирзоевой, семья помогает женщине с четырьмя внуками, а также звала жить к себе, но та отказалась. Полгода назад одна из соседок Мирзоевых сообщила РИА Новости, что жена обвиняемого попала в больницу, когда узнала о теракте. Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта. В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240922/krokus-1974056654.html
https://ria.ru/20240921/krokus-1973961002.html
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происшествия, россия, таджикистан, красногорск, владимир путин, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Россия, Таджикистан, Красногорск, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Крокус
Жена фигуранта дела о теракте в "Крокусе" испытывает проблемы с сердцем
Мать Мирзоева заявила, что у жены фигуранта дела "Крокуса" проблемы с сердцем
РУДАКИ (Таджикистан), 22 сен - РИА Новости. Жена фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева испытывает проблемы с сердцем, сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева.
"Еле оправилась от болезни, у нее до сих пор болит сердце", - сказала она, говоря о жене Далера Мирзоева.
По словам Мирзоевой, семья помогает женщине с четырьмя внуками, а также звала жить к себе, но та отказалась.
Полгода назад одна из соседок Мирзоевых сообщила РИА Новости, что жена обвиняемого попала в больницу, когда узнала о теракте.
Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана
, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.
В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел.
Президент России Владимир Путин
отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
По данному делу в Москве
были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.