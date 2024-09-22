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Жена фигуранта дела о теракте в "Крокусе" испытывает проблемы с сердцем - РИА Новости, 22.09.2024
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07:20 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/krokus-1974059038.html
Жена фигуранта дела о теракте в "Крокусе" испытывает проблемы с сердцем
Жена фигуранта дела о теракте в "Крокусе" испытывает проблемы с сердцем - РИА Новости, 22.09.2024
Жена фигуранта дела о теракте в "Крокусе" испытывает проблемы с сердцем
Жена фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева испытывает проблемы с сердцем, сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:20
2024-09-22T07:20
происшествия
россия
таджикистан
красногорск
владимир путин
крокус сити холл
крокус
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РУДАКИ (Таджикистан), 22 сен - РИА Новости. Жена фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева испытывает проблемы с сердцем, сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева. "Еле оправилась от болезни, у нее до сих пор болит сердце", - сказала она, говоря о жене Далера Мирзоева. По словам Мирзоевой, семья помогает женщине с четырьмя внуками, а также звала жить к себе, но та отказалась. Полгода назад одна из соседок Мирзоевых сообщила РИА Новости, что жена обвиняемого попала в больницу, когда узнала о теракте. Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта. В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240922/krokus-1974056654.html
https://ria.ru/20240921/krokus-1973961002.html
https://ria.ru/20240922/postradavshie-1974050502.html
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происшествия, россия, таджикистан, красногорск, владимир путин, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Россия, Таджикистан, Красногорск, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Крокус
Жена фигуранта дела о теракте в "Крокусе" испытывает проблемы с сердцем

Мать Мирзоева заявила, что у жены фигуранта дела "Крокуса" проблемы с сердцем

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле"
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле". Архивное фото
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РУДАКИ (Таджикистан), 22 сен - РИА Новости. Жена фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева испытывает проблемы с сердцем, сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева.
"Еле оправилась от болезни, у нее до сих пор болит сердце", - сказала она, говоря о жене Далера Мирзоева.
Фигуранты по делу Крокуса в суде - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Родители фигуранта дела "Крокуса" полгода не могут с ним встретиться
05:52
По словам Мирзоевой, семья помогает женщине с четырьмя внуками, а также звала жить к себе, но та отказалась.
Полгода назад одна из соседок Мирзоевых сообщила РИА Новости, что жена обвиняемого попала в больницу, когда узнала о теракте.
Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.
В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В деле "Крокуса" фигурируют ЧОП и подрядные организации
Вчера, 09:08
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Больница - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Всех пострадавших при теракте в "Крокусе" выписали из больниц
01:50
 
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