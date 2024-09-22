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Родители фигуранта дела "Крокуса" полгода не могут с ним встретиться - РИА Новости, 22.09.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:52 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/krokus-1974056654.html
Родители фигуранта дела "Крокуса" полгода не могут с ним встретиться
Родители фигуранта дела "Крокуса" полгода не могут с ним встретиться - РИА Новости, 22.09.2024
Родители фигуранта дела "Крокуса" полгода не могут с ним встретиться
Родители фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева полгода не могут с ним встретиться, сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T05:52
2024-09-22T05:52
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
крокус сити холл
крокус
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РУДАКИ (Таджикистан), 22 сен - РИА Новости. Родители фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева полгода не могут с ним встретиться, сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева. "К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем", - сказала она. Со своей стороны, отец Мирзоева Барот сообщил, что несколько раз спрашивал у сотрудников районной милиции, где и как можно узнать о сыне, но ответа не получил. Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта. В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240922/postradavshie-1974050502.html
https://ria.ru/20240921/krokus-1973961002.html
https://ria.ru/20240922/panikhida-1974046046.html
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происшествия, россия, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус Сити Холл, Крокус
Родители фигуранта дела "Крокуса" полгода не могут с ним встретиться

Мать фигуранта дела "Крокуса" заявила, что полгода не может с ним встретиться

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу "Крокуса" в суде
Фигуранты по делу Крокуса в суде - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу "Крокуса" в суде. Архивное фото
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РУДАКИ (Таджикистан), 22 сен - РИА Новости. Родители фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Далера Мирзоева полгода не могут с ним встретиться, сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева.
"К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем", - сказала она.
Больница - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Со своей стороны, отец Мирзоева Барот сообщил, что несколько раз спрашивал у сотрудников районной милиции, где и как можно узнать о сыне, но ответа не получил.
Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.
В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в "Крокусе". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" полностью сгорел.
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Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
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