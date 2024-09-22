https://ria.ru/20240922/izrail-1974062525.html

"Хезболла" заявила об ударе по Израилю в ответ на взрывы средств связи

"Хезболла" заявила об ударе по Израилю в ответ на взрывы средств связи - РИА Новости, 22.09.2024

"Хезболла" заявила об ударе по Израилю в ответ на взрывы средств связи

Ливанское движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по израильскому промышленному комплексу на севере Хайфы в ответ на взрывы средств связи в... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T08:42

2024-09-22T08:42

2024-09-22T10:51

в мире

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

хайфа

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 22 сен — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по израильскому промышленному комплексу на севере Хайфы в ответ на взрывы средств связи в Ливане."В ответ на бойню, которую устроил враждебный Израиль в разных районах Ливана во вторник и среду, бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-1", "Фади-2" и "Катюшами" по военно-промышленному комплексу "Рафаэль", расположенному в Звулуне на севере Хайфы", — утверждает движение.В пресс-службе добавили, что в этом комплексе разрабатываются электронные устройства военного назначения.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на этой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи — сначала пейджеры, а затем рации. Как писали СМИ, их в основном использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность.В последующие дни "Хезболла" усилила ракетные обстрелы Израиля, а ЦАХАЛ — бомбардировки ливанской территории. Только за минувшую ночь сирены тревоги 11 раз срабатывали в различных районах на севере Израиля, военные зафиксировали по меньшей мере три массированных обстрела. СМИ сообщали о нескольких прямых попаданиях в различных населенных пунктах, повреждении жилых домов и транспорта. Данных о пострадавших пока не поступало."Хезболла", со своей стороны, заявила, что атаковала авиабазу Рамат-Давид к востоку от Хайфы. Отмечается, что это самая дальняя атакованная точка с момента эскалации конфликта с Израилем с октября 2023 года.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240921/pagers-1973883627.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, хайфа, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году