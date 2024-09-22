https://ria.ru/20240922/izrail-1974060586.html

На севере Израиля отменили занятия в школах из-за обстрелов

На севере Израиля отменили занятия в школах из-за обстрелов - РИА Новости, 22.09.2024

На севере Израиля отменили занятия в школах из-за обстрелов

На севере Израиля отменены занятия в школах и введены ограничения на массовые мероприятия из-за ракетных обстрелов со стороны Ливана, ограничения действуют на... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:55

2024-09-22T07:55

2024-09-22T07:55

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израиль

ливан

хайфа

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. На севере Израиля отменены занятия в школах и введены ограничения на массовые мероприятия из-за ракетных обстрелов со стороны Ливана, ограничения действуют на всей территории севернее города Хайфа и в Изреельской долине к востоку от города, следует из распоряжений из командования тылом. Под ограничения попадают Голанские высоты, приграничные с Ливаном районы, вся Галилея и Изреельская долина. "Образовательная деятельность запрещена. Массовые мероприятия и услуги: допускается проведение на открытой местности с участием до 10 человек и в закрытых помещениях до100 человек. Пляжи закрыты для посещения. Трудовая деятельность допускается в зданиях или местах, откуда можно перейти в стандартное безопасное помещение за отведенное время", - говорится в инструкциях. В последние несколько часов обширные территории на севере Израиля подверглись обстрелам со стороны ливанского движения "Хезболлах". Были сообщения о попытках проникновения подозрительных воздушных целей с востока, которые, по данным израильской армии, были сбиты, не достигнув израильской территории. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, за ночь сирены тревоги срабатывали 11 раз в различных районах на севере страны. Было зафиксировано по меньшей мере три массированных обстрела. СМИ сообщали о нескольких прямых попаданиях в различных населенных пунктах, повреждении жилых домов, транспорта и иного имущества.

https://ria.ru/20240922/smi-1974058197.html

https://ria.ru/20240922/khezbollakh-1974055124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хайфа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году